15:47, Сегодня

Поможет ли НАТО Украине: эксперт о возможной войне с Россией Мир наблюдает за реакцией Украины на российскую угрозу, отметил Олег Стариков

Страны НАТО в случае открытой военной агрессии России против Украины смогут оказать Киеву только материальную и дипломатическую помощь.

Об этом в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" рассказал военный эксперт Олег Стариков.

"Чем наше государство сильнее, чем наши вооруженные силы сильнее, тем меньше вероятность агрессии. Поэтому мир смотрит, готовы мы сопротивляться или нет. Если не готовы, естественно, защищать нас никто не будет. Даже если готовы, они нам будут оказывать помощь, но в случае агрессии никакой помощи, кроме материальной, экономической, дипломатической, информационной не окажут. Все зависит только от нас, от украинцев", - пояснил он.

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На вопрос, есть ли у Украины силы дать отпор агрессии РФ, Стариков ответил:

"Все зависит от того, от какой угрозы. Потенциальная угроза всегда есть. А если она будет переростать в реальную, для этого есть международное сообщество, чтобы сдерживать агрессора. В современном мире таких войн, как были Первая и Вторая мировая, уже нет. Есть войны максимум 7-8 батальйонно-тактических групп, это бригада, максимум две. У нас достаточно сил, чтобы противодействовать именно такому количеству".

Военный эксперт также напомнил об угрозе возможных экономических, информационных и кибератак против Украины.

"Сегодня президент сказал - будем строить новые кибервойска. В принципе, они уже созданы, но их надо наполнять новым программным обеспечением и специалистами. Тут без помощи западных партнеров для того, чтобы покупать новое оборудование и программное обеспечение, нам не обойтись", - отметил Стариков.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после переговоров министров иностранных дел Альянса в Латвии заявил, что в ситуации с возможной подготовкой России к вторжению в Украину надо готовиться к худшему.

"Можно обсуждать, какова вероятность вторжения – 20 процентов или 80. Это не важно. Нам нужно готовиться к худшему. Нет никакой определенности, никакой ясности в том, каковы намерения России, и они могут развиваться и меняться", – заявил генсек НАТО, которого цитирует "Голос Америки".

Столтенберг подчеркнул, что Украина не является частью Альянса и не может воспользоваться гарантиями коллективной безопасности, на которые могут рассчитывать члены НАТО.

Ранее эксперт-международник Руслан Осипенко в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что президент России Владимир Путин "готовится к последнему броску на Украину".

"Для Путина главное не экономика и не политика. Для него более важно, как он войдет в историю как руководитель огромной империи, сможет ли он объединить прежние территории, земли, отколовшиеся от империи государства. Поэтому рационально давать оценку его поведению нельзя. Если проанализировать его шаги и шаги государства Россия, которые она делает, она фактически последовательно готовится к последнему броску на Украину", - заявил эксперт.