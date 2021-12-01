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Россия "кинет": эксперт оценил возможность переговоров Зеленского и Путина Андрей Сидельников рассказал, почему невозможны переговоры между Украиной и Россией

Прямые переговоры между президентами Украины и России по вопросу мира на Востоке нашей страны практически невозможны. Такое мнение озвучил в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" президент Российского политического клуба Андрей Сидельников.

По его словам, переговоры не состоятся потому, что в этом не заинтересовано руководство Российской Федерации.

"Переговоры такие могут быть формально, а с юридической точки зрения, практического какого-то применения они невозможны, на мой взгляд. Просто потому что Россия кинет, ведь разные задачи стоят: президенту Украины необходимо вернуть мир на территории Украины и вернуть анексированный Крым, а никакие переворы по этому вопросу с ныненешней администрацией России невозможны. Они будут либо затягивать, либо избегать, либо просто врать, как они это делают в последние годы", - сказал он.

Он также считает, что угроза полномасштабного вторжения России в Украину все так высока.

"Стягивание войск происходит, нагнетание ситуации со стороны РФ происходит. Как будут развиваться события в дальнейшем, сказать сложно. На столе у Путина лежит план захвата (Украины,-ред)".

Напомним, 1 декабря Владимир Зеленский выступил в Верховной Раде. Президент отметил, что остановить войну на Донбассе можно только в случае прямого диалога с Россией.

Зеленский отметил, что не боится говорить россиянам о войне на Донбассе и оккупации Крыма. Также он готов вести диалог с Владимиром Путиным напрямую.

"Мы должны сказать правду. Мы не сможем остановить войну без прямых переговоров с Россией. Сейчас это признали все. Все внешние партнеры, а некоторые внутренние, это не признают. Мы должны говорить, зная, что у нас сильная мощная армия, и не бояться говорить друг другу правду", — заявил Зеленский.

В то же время нардеп из партии "Евросолидарность" Ирина Геращенко в эфире телеканала "Украина 24" отреагировала на слова Зеленского о прямых переговорах с РФ. Политик считает, что в заявлении президента есть завуалированный плана Кремля.

"План Кремля, чтобы за столом остался только старый КГБшник Путин и Зеленский, который так и не стал государственником. Чтобы там не было наших международных партнеров, которые скажут, ну, окей, вы сидите вместе за переговорами, значит можно снимать санкции, пожалуйста, договаривайтесь. Это ослабление Украины, это предательство, это капитуляция", — сказала Геращенко