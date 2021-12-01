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Пытаются реализовать план Кремля: Геращенко об опасности капитуляции Украины Путин пытается втянуть Зеленского в переговоры, которые могут стоить Украине суверенитета, сообщила нардеп

Обращение Владимира Зеленского к парламентариям в Раде не ответило на вопрос, кто в Офисе президента может быть "кротом", который доносит Кремлю секретные данные. Об этом заявила в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" нардеп из партии "Евросолидарность" Ирина Геращенко.

"Мы (представители "Евросолидарности" - ред.) пытались всеми способами донести Зеленскому, что вопрос, кто "крот" на Банковой (улица, на которой расположен Офис президента – ред.) не снят. И именно ответа на этот вопрос, так же как и на вопрос о перевороте, когда же он начнется, мы не услышали. Я думаю, что Зеленский и его команда сделали выводы из провальной пресс-конференции, которую он давал в минувшую пятницу, и сегодня пытались выйти на позитивную повестку дня. Но это был какой-то марафон популизма",- сказала нардеп.

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Кроме того, Геращенко в выступлении главы государства увидела реализацию завуалированного плана Кремля. Речь идет о заявлении Зеленского, что без диалога с РФ войну на Донбассе остановить не удастся.

"План Кремля, чтобы за столом остался только старый КГБшник Путин и Зеленский, который так и не стал государственником. Чтобы там не было наших международных партнеров, которые скажут, ну, окей, вы сидите вместе за переговорами, значит можно снимать санкции, пожалуйста, договаривайтесь. Это ослабление Украины, это предательство, это капитуляция", — сказала Геращенко.

Напомним, 1 декабря Владимир Зеленский выступил в Верховной Раде. Президент отметил, что для прекращения войны на Донбассе с Россией необходим диалог.

"Мы должны сказать правду. Мы не сможем остановить войну без прямых переговоров с Россией. Сейчас это признали все. Все внешние партнеры, а некоторые внутренние, это не признают. Мы должны говорить, зная, что у нас сильная мощная армия, и не бояться говорить друг другу правду", — заявил Зеленский.

В свою очередь бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк отреагировал на заявление Путина о красных линиях. Политик подчеркнул, что Кремль не может для Украины устанавливать так называемые красные линии.

"Часто звучат призывы о том, что ключ к миру лежит в Кремле и находится в руках Владимира Путина. Я категорически не согласен с этим тезисом. В руках Владимира Путина не ключ к миру, в руках Владимира Путина автомат к войне, автомат к войне против Украины, автомат к войне против Европы, автомат к войне против всего демократического западного мира. Именно поэтому Путин не имеет права нам очерчивать красные линии", — сказал Яценюк.

Как сообщалось, накануне президент РФ Владимир Путина во время выступления на инвестиционном форуме ВТБ Капитал "Россия зовет" заявил, что расширение военной инфраструктуры НАТО на территорию Украины может быть красной линией для России. Он отметил, что красные линии для Кремля, прежде всего, в создании угроз, которые могут исходить с этой территории.

Путин заявил, что западный мир проигнорировал предостережение России и провел инфраструктуру НАТО к российским границам. В качестве примера он привел системы ПРО в Польше и Румынии.

"На пусковые установки, которые там стоят, МК-41 могут быть поставлены ударные системы "Томагавки". Это же создает для нас угрозы. Это очевидный факт", — заявил Путин.