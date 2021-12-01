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"Идет борьба между двумя мирами": Гройсман рассказал, что должна делать Украина "Украинцы сегодня защищают восточную границу Европы"

Украинские власти своими действиями создают постоянно искусственные кризисы или другие кризисы, влияющие на качество жизни людей. Об этом сообщил во время Киевского форума по вопросам безопасности, который транслировался на телеканале "Украина 24", экс-премьер-министр Владимир Гройсман.

"Поэтому сейчас важно, на мой взгляд, и в рамках национальной безопасности задавать четко вопросы перед украинскими властями, в частности, украинским парламентом, чтобы они начали продуцировать нормальные решения. Но я считаю, что если они это не сделали почти за 3 года, то вряд ли могут это сделать. Поэтому очевидно, что нам нужно говорить о защите демократии внутри страны, противостоянии авторитаризма, который все более ощутим из того, что говорит власть", - сказал он.

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По его мнению, все происходящее сегодня в мире - это уже касается не только Украины:

"Сейчас есть борьба между двумя мирами: один - демократический, к которому мы - Украина - принадлежим... С другой стороны - авторитарные режимы, фактически посягающие на нас с вами, на наше право на самоопределение. По сути это только конфликт между авторитарными режимами и демократическим миром. Это посягательство на то, чтобы украинцы сами решали… куда мы хотим интегрироваться, как мы хотим коллективно защищаться, где мы видим свое будущее. Но нам навязывают то, что авторитарные режимы будут нам рассказывать, как мы должны действовать, от чего мы должны отказываться".

По его словам, важно, чтобы Украина была сильной институционально:

"Также важно, чтобы мы принимали правильные решения, позволяющие адекватно оценивать угрозы и формировать реальные планы реакций на эти угрозы. Но то, что мы видим сегодня в руководстве государства, управлении государством, в целом во власти, - мы далеки от того профессионального уровня, который необходим сегодня. Поэтому возникают иногда кризисы, затем они становятся более системными и взаимосвязанными, а также фактически ставят под угрозу нашу национальную безопасность".

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"То, что мы должны быть консолидированы с нашими международными партнерами, - это очевидно. Украина должна полностью опираться на поддержку международных партнеров. Но очень важно, чтобы украинские власти сами понимали, что Украина должна делать и свои вклады в коллективную безопасность демократических стран. В то же время и наши партнеры из демократических стран должны понимать, что украинцы сегодня защищают восточную границу Европы. Это тоже чрезвычайно важно. Поэтому объединение усилий и внутри страны, и извне имеет ключевое значение", – отметил Гройсман.

Отметим, что накануне президент РФ Владимир Путин во время выступления на инвестиционном форуме ВТБ Капитал "Россия зовет" заявил, что расширение военной инфраструктуры НАТО на территорию Украины может быть "красной" линией для России. Он отметил, что "красные" линии для Кремля прежде всего в создании угроз, которые могут исходить с этой территории.

Путин заявил, что западный мир проигнорировал предостережение России и провел инфраструктуру НАТО к российским границам. В качестве примера он привел системы ПРО в Польше и Румынии.

"На пусковые установки, которые там стоят, МК-41 могут быть поставлены ударные системы "Томагавки". Это же создает для нас угрозы. Это очевидный факт", — заявил он.

По мнению экс-нардепа Андрея Ильенко, если Россия нападет на Украину, для нее будут последствия.

"Россия может увеличить масштаб конфликта, начать новое наступление, использовать новые методы ведения войны. И если Россия это сделает, она столкнется с огромными последствиями для себя, которые будут включать в себя в первую очередь непосредственно военный компонент. Потому что кто бы что ни говорил, украинская армия, по сравнению с 2014 годом, сильнее, и потери России будут очень существенными. Во-вторых, украинское общество никогда не согласиться на оккупацию и будет оказывать сопротивление — в разных формах, но это сопротивление будет. В-третьих, будет реакция мира, и эта реакция будет значительно сильнее для России, чем в 2014 году. Это будут те санкции, которые могут поставить российскую экономику на грань полного краха, и они тоже это понимают.

С другой стороны, нужно понимать, что сегодняшняя Россия абсолютно непредсказуема, это страна, которая ведет агрессивную политику. За последние годы она развязала войну не только в Украине — это и Сирия, и Грузия, и так далее. Поэтому мы должны быть готовы к худшему варианту развития событий", — сказал он.