12:59, Сегодня

В руках Путина автомат для войны: Яценюк перечислил красные линии Украины Красные линии Путина не повлияют на решения Украины, сообщил бывший премьер-министр Арсений Яценюк

Кремль не может для Украины устанавливать так называемые красные линии. Украина имеет полное право действовать согласно своей Конституции. Об этом сообщил на Киевском форуме по вопросам безопасности, который транслировался телеканалом "Украина 24", бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

"Часто звучат призывы о том, что ключ к миру лежит в Кремле и находится в руках Владимира Путина. Я категорически не согласен с этим тезисом. В руках Владимира Путина не ключ к миру, в руках Владимира Путина автомат к войне - автомат к войне против Украины, автомат к войне против Европы, автомат к войне против всего демократического западного мира. Именно поэтому Путин не имеет права нам очерчивать красные линии", — сказал Яценюк.

Читайте также: Угроза нападения России: эксперт назвал пробел в обороне

Он подчеркнул, что западные партнеры Украины должны установить для себя такие же красные линии, которые будут сдерживать Россию от агрессии.

"Я считаю, что Украина и наши западные партнеры должны четко очертить те красные линии, которые ни при каких обстоятельствах путинская Россия не может пересечь. Наша красная линия (заключается, - ред.) в отношениях с Россией и Путиным. Это линия нашей государственной границы, которая должна проходить по той территории, где Крым, Донецк и Луганск являются неотъемлемой частью украинского государства. Вот наша красная линия", — заявил экс-глава украинского правительства.

Яценюк отметил, что только Украина может принимать решения, касающиеся ее членства в НАТО и Евросоюзе.

"Наша красная линия - это суверенное право Украины принимать решения о членстве как в Европейском Союзе, так и о членстве в НАТО. Это наша судьба, наше решение, и это решение закреплено в украинской Конституции… Наше суверенное право и наша красная линия - это защищаться и обороняться. Наше право - это вооружаться для защиты украинского государства. И никто не имеет право остановить нас от того, чтобы Украина усиливала свою армию, и чтобы союзники Украины помогали в вооружении армии для обороны Украины", – подчеркнул политик.

Отметим, что накануне президент РФ Владимир Путин во время выступления на инвестиционном форуме ВТБ Капитал "Россия зовет" заявил, что расширение военной инфраструктуры НАТО на территорию Украины может быть красной линией для России. Он отметил, что красные линии для Кремля прежде всего в создании угроз, которые могут исходить с этой территории.

Путин заявил, что западный мир проигнорировал предостережение России и провел инфраструктуру НАТО к российским границам. В качестве примера он привел системы ПРО в Польше и Румынии.

"На пусковые установки, которые там стоят, МК-41 могут быть поставлены ударные системы "Томагавки". Это же создает для нас угрозы. Это очевидный факт", — заявил он.

По мнению экс-нардепа Андрея Ильенко, если Россия нападет на Украину, для нее будут последствия.

"Россия может увеличить масштаб конфликта, начать новое наступление, использовать новые методы ведения войны. И если Россия это сделает, она столкнется с огромными последствиями для себя, которые будут включать в себя в первую очередь непосредственно военный компонент. Потому что кто бы что ни говорил, украинская армия, по сравнению с 2014 годом, сильнее, и потери России будут очень существенными. Во-вторых, украинское общество никогда не согласиться на оккупацию и будет оказывать сопротивление — в разных формах, но это сопротивление будет. В-третьих, будет реакция мира, и эта реакция будет значительно сильнее для России, чем в 2014 году. Это будут те санкции, которые могут поставить российскую экономику на грань полного краха, и они тоже это понимают.

С другой стороны, нужно понимать, что сегодняшняя Россия абсолютно непредсказуема, это страна, которая ведет агрессивную политику. За последние годы она развязала войну не только в Украине — это и Сирия, и Грузия, и так далее. Поэтому мы должны быть готовы к худшему варианту развития событий", — сказал он.