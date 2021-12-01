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Возле Рады протестуют предприниматели: какие требования Акция протеста предпринимателей проходит с 09:30

Возле Верховной Рады Украины продолжается акция представителей малого и среднего бизнеса. На акции требуют принять закон, который упростит налогообложение. Об этом стало известно в эфире программы "Сегодня Новости" на телеканале "Украина 24".

Акция протеста предпринимателей проходит с 09:30. Она абсолютно мирная – об этом четко сказали митингующие еще до начала акции. Ведь сегодня в течение дня проходит много акций протеста по всему Киеву. На акции сразу заявили, что не имеют к ним отношения и настроены на мирную акцию протеста под стенами парламента.

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Сейчас на площади Конституции под Верховной Радой около полтысячи предпринимателей, которые установили сцену, играет музыка. Они озвучивают свои требования - прежде всего, чтобы народные депутаты проголосовали за законопроект №5866, предусматривающий сохранение упрощенной системы налогообложения учета и отчетности для ФЛПов.

Кроме этого, митингующие говорят о том, что альтернативные законопроекты, предлагаемые властями, для них неприемлемы, ведь один из них предусматривает обязательное введение регистраторов расчетных операций (т.е. кассовых аппаратов) для предпринимателей 3-й группы упрощенной системы налогообложения.

Также на акции в очередной раз подчеркивают, что они не за отсрочку нововведений, в частности, обязательное введение кассовых аппаратов для малого и среднего бизнеса, а именно за отмену этих нововведений.

Напомним, утром 30 ноября представители бизнеса вышли на акцию протеста с требованием к президенту и Верховной Раде поддержать и принять ряд законопроектов, а также упразднить обязательное введение фискальных регистраторов для малого бизнеса.

Акция проходила под зданием Верховной Рады, участие в ней принимали несколько сотен человек. В частности, участники акции призвали президента Владимира Зеленского поддержать, а Верховную Раду – зарегистрировать законопроекты №5371 и №5388, которые, по словам демонстрантов, должны осовременить и упростить трудовое законодательство, а также проект закона №5473, направленный на урегулирование вопроса рыночного надзора.