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Конференция это подтвердила: Гордон объяснил причины падения рейтинга Зеленского Гордон прокомментировал пресс-конференцию Зеленского, после ее просмотра он был расстроен

Пресс-конференция Владимира Зеленского, которая состоялась 26 ноября, объясняет причину падения рейтинга президента. Об этом сообщил в программе "Время Голованова" на телеканале "Украина 24" журналист Дмитрий Гордон.

Он объяснил, почему популярность Зеленского среди украинцев начала снижаться.

"В падении рейтинга президента виноват сам президент. Рейтинг падает только благодаря "действиям" президента, его поведению, риторике, и последняя пресс-конференция это подтверждает", — сказал Гордон.

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Журналист заявил о душевном опустошении после просмотра пресс-марафона президента Украины.

"Я только сейчас отхожу немножко. Я вам честно скажу, меня взять или пронять чем-то трудно, но то состояние, которое я испытал, наблюдая за пресс-конференцией Владимира Зеленского, - это кошмар. Я расстроился неописуемо. Мне было настолько горько и пусто на душе, что я даже слов не могу подобрать, чтобы охарактеризовать свои ощущения", — сказал он.

Ранее впечатлением о пресс-конференции Владимира Зеленского поделилась с корреспондентом телеканала "Украина 24" журналистка и телеведущая Наталья Влащенко.

"Я не первый год в политической журналистике, но я такого высокого "градуса" не помню ни на одной пресс-конференции. Что касается наших коллег-журналистов, мне кажется, что это неправильно, когда президент говорит, что такие-то каналы - это не про свободу слова, а представители Офиса президента говорят, что это пропагандистские каналы. Сам факт таких публичных высказываний - это давление на свободу слова, и поэтому мне кажется, что с этим нужно быть очень осторожным", — сказала Влащенко.

В свою очередь телеведущий, журналист Савик Шустер также прокомментировал пресс-марафон Зеленского.

"Я и президент - мы из разных совершенно сфер. Я в журналистке более 30 лет, а он никогда в ней не работал. Что я с ним могу обсуждать? Так считает сегодняшний президент Украины. Для этого мы, журналисты, существуем, чтобы эту точку зрения дать и потом ее проверить, вот и все", - сказал он.