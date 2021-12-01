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Гордон объяснил, почему госпереворот может для Украины стать фатальным Журналист рассказал, почему Украина сегодня должна избегать "раскачки" общества

Попытка сменить действующую власть путем переворота сегодня может окончиться полным разрушением государства Украина. Об этом в программе "Время Голованова" на телеканале "Украина 24" сообщил журналист Дмитрий Гордон.

Он сообщил, что 1 декабря "запланированный" переворот в Украине не состоится.

"Я думаю, что переворота не будет. Может кто-то "перевернется", но я ничего не ожидаю", — сказал журналист.

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Дмитрий Гордон подчеркнул, что сегодня Украине не нужны такие потрясения, иначе для страны это может стать фатальным.

"Я против переворота, это сразу скажу. Я против того, чтобы сейчас раскачивали страну. Я не представляю, что может произойти с Украиной, если начнутся какие-то военные столкновения, кровь так далее. Это будет началом окончательного конца Украины. Поэтому я очень не хотел бы такого потрясения для моей страны, и я надеюсь, что 1 декабря все обойдется", — сказал Гордон.

Журналист также прокомментировал, почему 26 ноября на пресс-марафоне президент Владимир Зеленский упомянул, что 1 декабря планировался в Украине госпереворот.

"Я думаю, что переворот возник у президента в голове. Он себя сам напугал этим, а потом поверил в это. Я надеюсь, что 1 декабря ничего не будет",- сказал Гордон.

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Напомним, 26 ноября президент Владимир Зеленский провел пресс-марафон, на который пригласили представителей 30 СМИ, отобранных Офисом президента. Во время этого марафона президент заявил, что получил информацию о возможной подготовке государственного переворота в Украине и что в этот вопрос якобы может включиться бизнесмен Ринат Ахметов. В свою очередь, бизнесмен Ринат Ахметов опроверг заявления президента Владимира Зеленского:

"Информация, обнародованная Владимиром Зеленским о том, что меня якобы втягивают в какой-то государственный переворот, — сплошная ложь. Меня возмущает распространение этой лжи, независимо от того, какими мотивами руководствуется президент. Моя позиция была и будет однозначна - независимая демократическая и целостная Украина с Крымом и моим родным Донбассом. Мои действия это подтверждают.

Как гражданин Украины, крупнейший инвестор, налогоплательщик и работодатель страны буду и дальше защищать свободную Украину, свободную экономику, демократию и свободу слова. И сделаю всё от себя зависящее, чтобы авторитаризма и цензуры в Украине не было", — заявил он.

Кроме того, напомним, что политолог Юлия Осмоловская отметила, что заявление Зеленского, касающееся госпереворота, должно быть подкреплено действиями, в противном случае гарант дискредитирует себя.По мнению эксперта, заявление президента - "это несерьезно". Она провела параллель с государственным мятежом в Турции в 2016 году, когда президент Реджеп Тайип Эрдоган за несколько дней арестовал тысячи госслужащих и военных.

"А здесь о чем говорят? Мы не знаем", — подчеркнула она.