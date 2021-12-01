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Ждать осталось недолго: Гордон назвал наиболее вероятные причины роспуска парламента Гордон описал процесс "распада" парламента, отметив, что текущий состав Верховной Рады может до выборов недоработать

В Раде может начаться активное перемещение нардепов из фракции "Слуга народа" в другие политические силы. Это может привести к распаду парламента, за которым последует его роспуск, сообщил в программе "Время Голованова" на телеканале "Украина 24" журналист Дмитрий Гордон.

"Депутаты уходят из фракции "Слуга народа". Они будут уходить дальше. Они не хотят связывать себя с той политикой, которая сегодня происходит, властной политикой. Некоторым стыдно, я допускаю это. Некоторых будут покупать. К чему это приведет? Это приведет к распаду парламента. Этот парламент, я думаю, скоро "прикажет долго жить". Потому что парламентского большинства уже де-факто не существует. Монополии "слуг народа" на парламент уже нет. Это закончится тем, что не будет коалиции. Не сможет парламент принимать ничего, подождут несколько месяцев и распустят парламент, и все", — сказал журналист.

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Напомним, что народный депутат "Слуги народа" Роман Соха 30 ноября покинул фракцию. Нардеп заявил, что он не хочет быть причастным к "людям, которые не соответствуют тем принципам, которые мы декларировали, идя на выборы".

Также 30 ноября внефракционный депутат Артем Дмитрук в эфире телеканала "Украина 24" назвал уход депутатов "плановым" и спрогнозировал массовый уход в ближайшее время.

В свою очередь политолог Дмитрий Спивак отметил, что в Украине есть все основания для проведения досрочных выборов в Верховную Раду. Одной из причин он назвал потерю фракцией "Слуга народа" статуса монобольшинства.