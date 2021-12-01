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"Жуйте и не болтайте": Спивак высмеял громкое обещание Шмыгаля По мнению политолога, в Украине в следующем году будет другой премьер

Политолог и телеведущий Дмитрий Спивак присудил премьер-министру Денису Шмыгалю антипремию "Цицерон недели" из-за обещания главы Кабмина решить проблему с жильем для внутренне перемещенных лиц, которые имеют статус ветеранов АТО.

В эфире программы "Правда с Дмитрием Спиваком" на телеканале "Украина 24" политолог высмеял премьера:

"То у него растет ВВП, то они в космос запускают спутники, то они повышают 300% медикам, то они повышают зарплаты, то платят пенсии. Уже не будет в следующем году этого Шмыгаля, мы забудем через 4 дня, что он сказал. А потом ветераны будут приходить и задавать вопросы другому премьеру, который скажет - это все надо согласовывать с органами местного самоуправления и так далее..."

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Спивак обратился к главе правительства:

"Шмыгаль, Вы любите сладкое?.. Жуйте иногда и делайте паузы, меньше глупостей будете болтать и меньше людей провоцировать на негативную реакцию".

По его словам, в Кабмине "бригада собралась - каждое слово, которое они произносят, это, во-первых, ложь; во-вторых, откровенное, циничное надувательство людей; в-третьих - несусветная глупость".

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Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль по результатам рабочей поездки в Луганскую область заявил, что в 2022 году запланировано полное закрытие очереди на жилье для ветеранов АТО и ООС, которые являются внутренне перемещенными лицами.

"На следующий год мы запланировали - это инициатива президента Украины Владимира Зеленского - полностью закрыть очередь ветеранов АТО, внутренне перемещенных лиц. Это около 4 тысяч человек, 4 тысяч семей, которым мы полностью всем за счет государства обеспечим жилье в следующем году. Поэтому будем закрывать очереди", - сообщил глава правительства.

Ранее Дмитрий Спивак присудил премию "Цицерон недели" Денису Шмыгалю из-за заявления о том, что в Украине нужно переходить на альтернативные источники дорогому газу, в том числе на пеллеты.