23:27, Вчера

В Украине может начаться дефицит продуктов - названы сроки "Мы очень ощутим и дефицит на продовольственном рынке и повышения цены"

Украинцем может поджидать очередная волна подорожания продуктов уже в начале 2022 года. Об этом заявил в эфире программы "Правда с Дмитрием Спиваком" на телеканале "Украина 24" телеведущий и политолог Дмитрий Спивак.

"Мы уже не в состоянии обеспечить себя сахарной свеклой. Потому что свеклу мы будем импортировать из Польши. Производство подсолнечного масла сократилось на 14,5%. Оно будет дороже и мы его будем откуда-то импортировать, значит подсолнечное масло подорожает вслед за гречкой, сахаром и так далее", - говорит он.

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По его словам, новую волну подорожания некоторых продуктов стоит ожидать уже в первом квартале нового 2022 года.

"Февраль, март - вот инерционная экономическая составляющая ударит по ценам, потому что в себестоимости продуктов питания есть газ, есть тарифы на грузовы перевозки. А сегодня всем предпринимателям повысили налоги. И все вместе вот таким снежным комом приведет к тому, что в конце первого квартала 2022 года мы очень ощутим и дефицит на продовольственном рынке и повышения цен".

Ранее глава директората Ассоциации франчайзинга Андрей Кривонос в эфире телеканала "Украина 24" объяснил, почему растут цены на продукты.

"Мировые цены, доллар — это попытки прикрыть вопросы цен, потому что не так сильно влияет на внутреннюю продукцию цена за границей. Наценки супермаркетов — тоже надуманная проблема, потому что товар в них заходит уже с повышенной ценой, а супермаркет применяет свои обычные коэффициенты. Поэтому проблема в ценообразовании у производителей и их попытками увеличить прибыль или быстрее отреагировать на изменения цен в целом в стране. Значительная часть производителей имеет долгосрочные контракты с сетями, и быстро изменить цены им сложно. Поэтому ажиотажные изменения цен чаще происходят через нецивилизованную торговлю — маленькие магазины, базары, — или долгосрочно планово в сетях в спокойном режиме. Еще есть вопросы сезонности, логистики и другие", — сказал он.

Также сообщалось, что средняя зарплата украинцев в сентябре 2021 года выросла на 242 грн и теперь составляет 14 239 грн. Глава правления Института экономических исследований и политических консультаций Игорь Бураковский рассказал, в каких отраслях зарплаты выросли больше всего.