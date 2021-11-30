22:40, Вчера

Что скажет Зеленский 1 декабря: прогноз Спивака Известный телеведущий Дмитрий Спивак спрогнозировал, о чем будет говорить Владимир Зеленский 1 декабря депутатам

Президент Украины Владимир Зеленский выступит в Верховной Раде с красивыми лозунгами и пафосными речами. Об этом заявил в эфире программы "Правда с Дмитрием Спиваком" на телеканале "Украина 24" телеведущий и политолог Дмитрий Спивак.

По словам телеведущего, о самом важном Владимир Зеленский сказал во время недавнего пятичасового марафона.

"А не сказал он ничего: ни про налоги, ни про контрабанду, ни про финансовое состояние. Ну ничего не сказал, во время пятичасового марафона. Поэтому завтра буду пафосные речи, красивые лозунги", - объяснил Спивак.

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Также журналист прокомментировал информацию о том, что депутатам ВР, перед которыми будет выступать с речью президент, запретили задавать вопросы главе государству.

"Это плевок в адрес народа, к которому на Банковой относятся как к "пипл схавае"т. Надеюсь, что этот пипл продемонстрирует, что мы граждане современного общества, и пройдет еще 5,8 месяцев и народ Укрианы точно скажет свое слово в отношении и президента, и парламента и каждого депутата в отдельности".

Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский планирует выступить перед Верховной Радой 1 декабря с ежегодным обращением. Президент будет рассказывать о внешнем и внутреннем положении страны.

Ранее журналистка Алеся Бацман раскритиковала Владимира Зеленского за многочасовой пресс-марафон заявив, что все его заявления уже опровергают эксперты.

"После первой лжи все остальные слова, которые ты слышишь, ты начинаешь оценивать с точки зрения той услышанной неправды. И ты уже начинаешь заранее сомневаться. А ложь умножается, умножается, одна порождает другую, маленькая большую, и в конце концов человек становится заложником своей лжи. Сейчас в этой ситуации оказывается президент Владимир Зеленский. Это ужасно, потому что на все, что он сказал на пресс-конференции, выходят эксперты, люди, которые в этом участвовали, и говорят: "Подождите, это же не так. Вот здесь не так, и вот здесь не так, и вот здесь". И каждое слово опровергается, по сути", — сказала она.