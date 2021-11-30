22:12, Вчера

Спивак объяснил, зачем нужны внеочередные выборы Рады Следует честно сказать, что монобольшинства больше нет, отметил политолог

Украина должна провести досрочные выборы в Верховную Раду, поскольку фракция "Слуга народа" утратила статус монобольшинства.

Об этом заявил в эфире программы "Правда с Дмитрием Спиваком" на телеканале "Украина 24" телеведущий и политолог Дмитрий Спивак.

"Монобольшинства нет. Сегодня за все важнейшие решения для "Слуги народа" голосовали 210-212 самих "слуг" при необходимых 226. Все остальное - помогают олигархические фракции. У нас же деолигархизация в стране. Расскажу, как она проходит. Все, что нужно "слугам" - подключается фракция "За Майбах" ("За майбутнє" - ред.). И вторая группа - "Довіра"... Чисто бизнесовые группы, которые помогают в последнее время с голосами. Как только Владимир Зеленский хоть слово говорит про борьбу с олигархами, сразу вспоминайте, кто помогает "слугам народа" продвигать идеи и лоббистские решения в стенах парламента", - отметил политолог.

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По его словам, "нужно сказать искренне и честно", что монобольшинства больше нет.

"Я был первый в этой стране, кто полтора года назад сказал, что мы придем к досрочным парламентским выборам. Сегодня эти выборы проводить необходимо. Это будет правдиво, честно и справедливо по отношению к каждому гражданину Украины. Сегодня политическая картинка Верховной Рады не соответствует социологическим и политическим симпатиям и настроениям в обществе. А поскольку это наши "слуги", которые содержатся на налоги граждан Украины, то это нормальная демократическая норма - 2,5 года посидели, идемте на выборы. Докажите своими действиями, что вы в состоянии быть еще раз во власти", - заявил Спивак.

Как подчеркнул политолог, "памперсы и политиков надо чаще менять - будет чище воздух в обществе".

Напомним, экс-советник главы МВД Владимир Мартыненко в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что Украина приближается к досрочным парламентским выборам.

"Мы можем это видеть по голосованию. О 226 голосах в Верховной Раде речь не идет уже очень давно. Когда мы видим сегодня голосование, например, относительно промежуточных результатов ВСК имени Безуглой - это сегодня где-то в пределах 219 голосов в "Слуге народа". То есть мы говорим, что де-юре фракция есть, а де-факто – фракции не существует уже давно. Соответственно, монобольшинства не существует уже тоже давно", - сказал он.

30 ноября фракцию "Слуга народа" покинул Роман Соха. О своем решении он сообщил с трибуны Верховной Рады. По его словам, он не хочет иметь отношения к "людям, которые не соответствуют тем принципам, которые мы декларировали, идя на выборы".

Внефракционный депутат Артем Дмитрук заявил, что в ближайшие несколько месяцев из фракции "Слуга народа" будут уходить депутаты.

"В ближайшее время, несколько месяцев, мы будем видеть плановые уходы депутатов из "Слуги народа", необязательно в группу Разумкова, а в другие группы и партии. Но они будут. Сегодня был еще один выход. Думаю, что на этой неделе еще может быть один выход из партии "Слуга народа", - сказал Дмитрук.