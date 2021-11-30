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Савченко получала команды от российских офицеров – жесткое заявление Луценко Луценко сравнил Савченко с террористами "ДНР"

Экс-генпрокурор Юрий Луценко в эфире программы "Украина Сегодня" на телеканале "Украина 24" обвинил экс-нардепа Надежду Савченко в прямом сотрудничестве с российским агрессором.

Комментируя дело против Савченко и экс-руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, которым инкриминируют планирование теракта и госпереворота, Луценко заявил:

"На Майдане стояли сотни тысяч людей, и никто из них не брал у врага минометы, чтобы обстрелять действующую власть. Никто из нас, хотя у меня был наградный пистолет, не вышел туда с оружием. Надежда Савченко и ее подельник Рубан по команде российских офицеров, фамилии которых я объявил с трибуны Верховной Рады, получили крупнокалиберные минометы, воронка от которых до двух метров в диаметре, привезли их сюда в столицу и между собой под запись НСРД (негласных розыскных следственных действий – ред.) говорили о намерении обстрелять Верховную Раду. Лично Надежда Савченко на вопрос, что делать с депутатами, сказала – бросить туда гранату и добивать".

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По его словам, Савченко - это "человек, который привез от врага крупнокалиберные минометы для того, чтобы разрушать столицу". Также экс-генпрокурор сравнил ее с террористами "ДНР".

Отметим, что Надежда Савченко и Владимир Рубан были под следствием с 2018 года. В частности, Рубан был задержан на линии разграничения на Донбассе, когда он ехал из ОРДЛО на неоккупированную территорию. По информации тогдашнего главы СБУ Василия Грицака, которую он озвучил в ходе брифинга, в микроавтобусе Рубана нашли около десятка автоматов, пистолетов и пулеметов, мины, гранатометы и тысячи патронов.

Позже в СБУ заявили, что оружие планировали использовать для теракта в центре украинской столицы для убийства президента, главы МВД и секретаря СНБО. Рубан отрицал обвинения и говорил, что просто вел грузовик и не подозревал, что перевозит оружие.

Через некоторое время фигурантом этого дела стала Савченко. В Генпрокуратуре считали, что нардеп лично планировала, вербовала и давала указания по организации теракта в Верховной Раде с помощью оружия, которое нашли у Рубана. Террористы якобы задумали взорвать гранаты в ложах парламента, минометами обрушить купол ВР, а из автоматов расстреливать тех, кто выжил. В качестве доказательства обвинений Генпрокуратура продемонстрировала видео, на котором Савченко в разговоре с офицерами ВСУ предлагает "переворот с физическим устранением" депутатов и других высокопоставленных чиновников".

Однако дело не дошло до судебных разбирательств. Суд вернул прокурору обвинительный акт против Савченко и Рубана, которым инкриминируют планирование террористического акта и госпереворота.