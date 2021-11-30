20:18, Сегодня

"Это стало последней каплей": нардеп объяснил выход из "Слуги народа" Роман Соха раскрыл подробности своего демарша

Внефракционный народный депутат Роман Соха в эфире программы "Украина Сегодня" на телеканале "Украина 24" раскрыл подробности выхода из фракции "Слуга народа".

По его словам, назначение заместителем главы Офиса президента Ростислава Шурмы стало "последней каплей".

"Причина, озвученная на самом заседании, которая стала последней каплей - это назначение господина Шурмы третьим человеком в государстве. Я считаю, что президент - это первый, глава Офиса президента - второй, заместитель главы Офиса президента Шурма - третий. Я знаю, что это за человек, я прошел все предвыборные кампании в городе Запорожье - и президентские, и паралментские. В парламентской кампании, где я участвовал, я я ощутил все "прелести" работы господина Шурмы против нас. Мы утром вставали, весь город был заклеен зелеными бигбордами с нашими двойниками. Когда полиция приезжала, сдирала эти бигборды, мы наблюдали там лица того же Шурмы под "нашими" изображениями... Я так понимаю, что этот человек был с неевропейской ориентацией, не проевропейский. У нас война, а этого человека назначают куратором экономического блока", - сказал он.

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Как подчеркнул Соха, для него это "красные линии", с которыми он не мог смириться.

Отметим, что 30 ноября депутат Роман Соха заявил о выходе из фракции "Слуга народа". Он отметил, что не хочет иметь отношения к "людям, которые не соответствуют тем принципам, которые мы декларировали, идя на выборы".

Внефракционный депутат Артем Дмитрук в эфире телеканала "Украина 24" спрогнозировал, что в ближайшие несколько месяцев из фракции "Слуга народа" будут уходить депутаты.

"Болезненные последствия уже давно наступили для Офиса президента, правительства, "Слуги народа". Именно тогда, когда мы начали видеть в социологических опросах уровень недоверия к действующей власти, больше 50%. Я считаю, что сегодня Офис президента, правительство, партия "Слуга народа", Корниенко, Давид Арахамия – это предатели нашего народа. Все плохие последствия, которые могут наступить, - наступят для "Слуги народа" и Офиса президента", - считает Дмитрук.