19:46, Сегодня

Попытка госпереворота: Савченко признали непричастной к идее расстрелять Раду "Надо понимать, что меня не задерживали с поличным"

Суд вернул прокурору обвинительный акт против бывшего нардепа Надежды Савченко и экс-руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, которым инкриминируют планирование террористического акта и госпереворота. Об этом сообщила в программе "Украина Сегодня" на телеканале "Украина 24" экс-нардеп Надежда Савченко.

Она объяснила, почему это дело не дошло до судебных разбирательств:

"Потому что согласно законодательству обвинительный акт не выписан в достаточной мере для того, чтобы можно было человека обвинять в суде. Не указаны лица, не установлены места, не определены события и так далее. И даже сейчас господин Луценко извращает факты, говоря, что меня задержали тогда, когда Владимир Рубан вез оружие".

Савченко отметила, что даже ее арест в стенах парламента прошел с нарушением законодательства.

"Даже установлен такой факт, что меня задерживали согласно 208 ст. Уголовно-процессуального кодекса Украины - уже является основанием для того, чтобы вернуть обвинительный акт и указать на ошибку прокуратуры. Надо понимать, что меня не задерживали с поличным. Ведь ни ВР, ни один депутат и сам Луценко (экс-генпрокурор Украины, - ред.) не пострадали уж точно", - сказала она.

Отметим, что Надежда Савченко и Владимир Рубан были под следствием с 2018 года. В частности, Рубан был задержан на линии разграничения на Донбассе, когда он ехал из ОРДЛО на неоккупированную территорию. По информации тогдашнего главы СБУ Василия Грицака, которую он озвучил в ходе брифинга, в микроавтобусе Рубана нашли около десятка автоматов, пистолетов и пулеметов, мины, гранатометы и тысячи патронов.

Позже в СБУ заявили, что оружие планировали использовать для теракта в центре украинской столицы для убийства президента, главы МВД и секретаря СНБО. Рубан отрицал обвинения и говорил, что просто вел грузовик и не подозревал, что перевозит оружие.

Через некоторое время фигурантом этого дела стала Савченко. В Генпрокуратуре считали, что нардеп лично планировала, вербовала и давала указания по организации теракта в Верховной Раде с помощью оружия, которое нашли у Рубана. Террористы якобы задумали взорвать гранаты в ложах парламента, минометами обрушить купол ВР, а из автоматов расстреливать тех, кто выжил. В качестве доказательства обвинений Генпрокуратура продемонстрировала видео, на котором Савченко в разговоре с офицерами ВСУ предлагает "переворот с физическим устранением" депутатов и других высокопоставленных чиновников".