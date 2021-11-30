19:24, Сегодня

Луценко назвал два выхода из скандала с "вагнеровцами" Украинцы должны получить ответ, есть ли во власти российский агент, отметил экс-генпрокурор

В скандале со срывом спецоперации разведки по задержанию российских наемников ЧВК "Вагнер" есть два способа установить истину.

Об этом заявил в эфире программы "Украина Сегодня" на телеканале "Украина 24" бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

По словам экс-генпрокурора, для всех граждан Украины огромный вопрос - это правда, что российский агент сидит так высоко в украинской власти, буквально на самых высоких ступенях?

"Выход из этого есть, их два. Первый - цивилизованный... Лично генеральный прокурор или его заместители должны возглавить специальную прокурорско-следственную группу. Также руководство ГБР и СБУ должно было определиться и провести допрос тех людей, чьи показания расходятся... В таких случаях, когда Бурба говорит одно, а Зеленский с Ермаком другое, их сажают за один стол и проводят то, что называют очной ставкой, на самом деле это перекрестный допрос. И тогда каждая сторона излагает свою версию, задает друг другу вопросы, проходит детектор лжи. И вся страна, независимо от того, кому служит руководитель СБУ, генпрокуратуры или ГБР, будет знать - полиграф сказал, что этот лжет, а этот нет", - объяснил он.

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Однако Луценко убежден, что в Украине так не будет, и поэтому предложил второй путь:

"Нужно создать новую ВСК с участием оппозиции и власти, во главе с оппозицией, и сделать то, о чем я сказал: на заседании этой ВСК допросить господина президента, Ермака, Бурбу, Демченко и ряд других лиц, которые подозреваются в ходе этого скандала".

По его мнению, такие допросы должны быть открыты, поскольку "после всего произошедшего уже нет секретов по этому делу".

"Вся страна знает. Бурба говорит – мне Зеленский сказал, что будешь работать через Ермака. Ермак, ссылаясь на Зеленского, сказал – операцию откладываем. И через день ее слили. Пожалуйста – детектор лжи, прямой эфир, заседание ВСК, и мы будем видеть - руководитель разведки генерал Бурба прав или нет. Аналогично - господин Ермак, пожалуйста, на детектор. Он говорит, что такого не было, что ничего не говорил. Детектор - и страна будет знать правду. Кто-то из них лжет", - объяснил экс-генпрокурор.

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Напомним, президент Владимир Зеленский на пресс-конференции раскритиковал бывшего главу военной разведки Василия Бурбу, заявлявшего о причастности руководства Украины к срыву операции по "вагнеровцам".

"Бурбу я лично не очень хорошо знал. Когда я пришел, я хотел его уволить, потому что разведчики не очень хорошо о нем говорили. Он руководил блокированием транспорта на Майдане, это важный момент... Потом была история, что параллельно в резиденции, где временно живу я, проживал господин Бурба. Отремонтировал ее за 11 млн. Он бизнесмен, но это разведка, это же не Бессарабка. Всем известно, что он занимался таким бизнесом, он получал ту или иную информацию и зарабатывал на этом деньги. Такой руководитель разведки меня не устраивал, не устраивал и будущего министра обороны. Все разведчики и большие бизнесмены об этом знали. Может, слухи, а может, и нет", — сказал он.

Ранее Василий Бурба заявил в эфире телеканала "Украина 24", что одной из причин срыва спецоперации по "вагнеровцам" мог быть "крот" в украинской власти.

"Провал спецоперации - это только цепочка провалов, которые происходят за последнее время. Людей увольняют, у людей забирают документы прикрытия. В командиров групп в июле стреляют в Киеве. То есть это цепь, и должно бы следствие за год ответить - есть у нас крот, или нет?" – подчеркнул он.

Также экс-руководитель военной разведки пообещал обратиться в суд из-за обвинения президента Владимира Зеленского в свой адрес.