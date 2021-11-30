18:23, Сегодня

Операцию по "вагнеровцам" инициировал российский шпион – неожиданное мнение "Слава Богу, что она провалилась"

В операции по "вагнеровцам" важно узнать, кто был ее инициатором, заявил в эфире ток-шоу "Сегодня" на телеканале "Украина 24" политтехнолог Дмитрий Фищенко.

По его мнению, это мог быть российский шпион.

"Я очень хотел узнать, кто инициировал эту операцию. Это 100% российский шпион. Почему? Полностью бессмысленная операция, которая сделана, чтобы выманить 33 "быка", которые бухали где-то в селах, как сказали. Зачем?", - сказал он.

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"Украинцев убивали, знаете, сколько тысяч россиян? Но для этого нужно было по операции захватить турецкий самолет... А то, что они предлагали, – это захват самолета, принудительно посадить его, как-то их оттуда вытащить. Это турецкая территория. Слава Богу, что она (операция, – прим. ред.) провалилась. Если бы она закончилась так, как хотели, то Украина была бы международным террористом и мы бы не получили 100% ни одного турецкого беспилотника. Более того, признали, что Эрдоган не знал об этой операции", - рассказал политтехнолог.

По его словам, операция была 100% провокационная:

"Надо определить, кто инициировал операцию. У нас столько силовых органов... Взять его, допросить... То, что останется, - утилизировать, тех, кто разрабатывал операцию, допустил ее - уволить со служб, а этим - надавать по мозгам... Операция 100% провокационная. Ничего она дать не могла".

Напомним, телеведущий и политолог Дмитрий Спивак заявил, что расследователи Bellingcat после новогодних праздников могут опубликовать новые доказательства причастности высшего руководства Украины к срыву операции по задержанию российских наемников из ЧВК "Вагнер".

Спивак напомнил, что представители Bellingcat 26 ноября уже отреагировали на пресс-конференцию президента Владимира Зеленского в той части, которая касается спецоперации по "вагнеровцам".

"У них был комментарий очень простой - нам стыдно за ту информацию, которую мы услышали из уст главы украинского государства... Даю прогноз: думаю, что буквально после Нового года, после рождественских праздников, в конце января мы увидим вторую и третью часть расследования этой исследовательско-расследовательской компании, где в очень негативном свете будут представлены факты, документы и доказательства участия высших должностных лиц Украины в срыве этой операции", - заявил он.

Ранее экс-руководитель Главного управления разведки Василий Бурба заявил, что одной из причин срыва спецоперации по "вагнеровцам" мог быть "крот" в украинской власти.

"Провал спецоперации - это только цепочка провалов, которые происходят за последнее время. Людей увольняют, у людей забирают документы прикрытия. В командиров групп в июле стреляют в Киеве. То есть это цепь, и должно бы следствие за год ответить - есть у нас крот, или нет?" – подчеркнул он.