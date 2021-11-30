17:38, Сегодня

Досрочные выборы в Верховную Раду: эксперты рассказали, почему это возможно "Это один из лучших сценариев, когда у нас будет более профессиональный парламент"

Украина приближается к досрочным парламентским выборам, поскольку нынешнее монобольшинство показало свою неэффективность и вскоре может распасться. Об этом сказали в эфире "Ток-шоу Сегодня" на телеканале "Украина 24" экс-советник главы МВД Владимир Мартыненко и экс-министр Кабинета министров Александр Саенко.

По мнению Мартыненко, монобольшинства в ВР уже давно не существует, и объяснил почему:

"Мы можем это видеть по голосованию. О 226 голосах в Верховной Раде речь не идет уже очень давно. Когда мы видим сегодня голосование, например, относительно промежуточных результатов ВСК имени Безуглой - это сегодня где-то в пределах 219 голосов в "Слуге народа". То есть мы говорим, что де-юре фракция есть, а де-факто – фракции не существует уже давно. Соответственно, монобольшинства не существует уже тоже давно", - сказал он.

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Он считает, что украинцы уже тоже мечтают о том, чтобы пойти на выборы и выбрать новый парламент, и не только.

"Слуги народа" с рейтингами партийными уже не первые и это так же показатель от общества, показатель уровня доверия к президентской партии. Я уверен, что дальше мы увидим еще много выходов из фракции других депутатов, мы увидим распад этой фракции. И очень скоро будут юридические основания для перевыборов ВР и, может быть, даже президента", - отметил он.

С утверждениями о неэффективности нынешнего состава парламента и необходимости изменений согласен экс-министр Кабинета министров Александр Саенко. Он говорит, что сейчас работа парламента поддерживается только благодаря небольшим олигархическим группам, которые дают монобольшинству необходимые голоса на ключевых голосованиях.

"Сама фракция "Слуга народа" формировалась на непонятных критериях: друзья, братья, кумовья, сваты и на основе какой-то яркой картинки, что мы идем к какому-то светлому будущему. А сейчас оказалось, что это просто картинка и эта команда не может обеспечить эти обещания. Некомпетентность и неспособность людей выполнить обещания приводит к недоверию (общества, - ред.). Поэтому я думаю, что мы идем к сценарию досрочных парламентских выборов. И я думаю, что это один из лучших сценариев, когда у нас будет более профессиональный парламент", - сказал он.

Отметим, что во вторник, 30 ноября, фракцию "Слуга народа" покинул Роман Соха. О своем решении он сообщил с трибуны Верховной Рады. По его словам, он не хочет иметь отношения к "людям, которые не соответствуют тем принципам, которые мы декларировали, идя на выборы".

Ранее внефракционный депутат Артем Дмитрук заявил, что в ближайшие несколько месяцев из фракции "Слуга народа" будут уходить депутаты.

"В ближайшее время, несколько месяцев, мы будем видеть плановые уходы депутатов из "Слуги народа", необязательно в группу Разумкова, а в другие группы и партии. Но они будут. Сегодня был еще один выход. Думаю, что на этой неделе еще может быть один выход из партии "Слуга народа", - сказал Дмитрук.