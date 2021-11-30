17:02, Сегодня

Экс-советник главы МВД сомневается, допросили ли Ермака по поводу "вагнергейта" "К этому делу приковано внимание всего украинского общества"

Информацию о том, что глава Офиса президента Андрей Ермак ходил на допрос по делу о "вагнеровцах", нужно еще услышать со стороны Государственного бюро расследований. Об этом заявил в эфире программы ток-шоу "Сегодня" на телеканале "Украина 24" экс-советник главы МВД Владимир Мартыненко.

"Андрей Ермак сегодня заявил о том, что он вроде бы ходил на допрос. Подтвердится ли эта информация или нет, - пожалуй, нужно слушать еще сторону ГБР - что скажут они по этому поводу. Потому что к этому делу приковано внимание всего украинского общества, журналистского сообщества. Как-то незаметно попасть в ДБР, чтобы дать показания по этому делу, - не совсем реально. Я сегодня полдня общаюсь с разными людьми и мы говорим о том, что "а был ли мальчик"? Был ли поход в ГБР? Дал ли он действительно показания?" - сказал он.

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Другой момент, по его мнению, в том, нашло ли что-то ВСК:

"Комиссия проверила информацию, которую дают международные журналисты, уперлась на нее и больше ничего не проверяла, не пытаясь ничего найти, потому что ни Ермак, ни Зеленский, ни кто-либо другой этой комиссией опрошены не были. ГБР проводит расследование этого дела и, по результатам проведения этого расследования, я хотел бы, что украинское общество, международное сообщество, журналисты получили ответ на вопрос: так а кто же "слил" это дело? Пока что вопрос "висит" в воздухе".

Напомним, во вторник, 30 ноября, руководитель Офиса президента Андрей Ермак пришел в Государственное бюро расследований.

"Как законопослушный гражданин сегодня в 8:30 утра посетил Государственное бюро расследований. Дал показания по делу "вагнеровцев". Сообщил всю известную мне информацию", - написал он в Fаcеbook.

Также на пресс-конференции президента Украины Владимира Зеленского телеведущий Савик Шустер задал вопрос насчет срыва спецоперации по задержанию наемников ЧВК "Вагнер".

"Мне нравится, что вы говорите "якобы". То есть в принципе утверждаете, но говорите "якобы", значит, предполагаете. Поскольку я сказал, что сегодня будет очень откровенный разговор, я буду без предположений отвечать на ваши якобы вопросы. Начнем с того, что вы должны понимать мое отношение к господину Бурбе. Я очень прямой и открытый человек, и разговаривал с этим человеком тоже открыто и прямо. Ранее я сказал, что это не наша работа, мы втянуты в операцию другого государства. Это был мой официальный ответ", — сказал президент.

Ранее экс-руководитель Главного управления разведки Василий Бурба заявил, что одной из причин срыва спецоперации по "вагнеровцам" мог быть "крот" в украинской власти.

"Провал спецоперации - это только цепочка провалов, которые происходят за последнее время. Людей увольняют, у людей забирают документы прикрытия. В командиров групп в июле стреляют в Киеве. То есть это цепь, и должно бы следствие за год ответить - есть у нас "крот", или нет?" – подчеркнул он.