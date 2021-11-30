17:02, Сегодня

"Слуга народа" в ближайшее время будет терять людей - эксклюзив от нардепа Артем Дмитрук считает, что необходимы внеочередные парламентские выборы, однако они не состоятся

В ближайшие несколько месяцев из фракции "Слуга народа" будут уходить депутаты. Такое мнение в эфире программы "Ток-шоу "Сегодня" на канале "Украина 24" высказал внефракционный депутат Артем Дмитрук, комментируя слова первого замглавы парламента Александра Корниенко о том, что выход депутатов может быть "политически болезненным".

"Болезненные последствия уже давно наступили для Офиса президента, правительства, "Слуги народа". Именно тогда, когда мы начали видеть в социологических опросах уровень недоверия к действующей власти, больше 50%. Я считаю, что сегодня Офис президента, правительство, партия "Слуга народа", Корниенко, Давид Арахамия – это предатели нашего народа. Все плохие последствия, которые могут наступить, наступят для "Слуги народа" и Офиса президента", - считает Дмитрук.

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Нардеп назвал уход депутатов "плановым" и спрогнозировал массовый уход в ближайшее время.

"В ближайшее время, несколько месяцев, мы будем видеть плановые уходы депутатов из "Слуги народа", необязательно в группу Разумкова, а в другие группы и партии. Но они будут. Сегодня был еще один выход, думаю, что на этой неделе еще может быть один выход из партии "Слуга народа", - сказал Дмитрук.

Также Дмитрук считает, что нужны перевыборы в Верховную Раду, однако сомневается в том, что онр пройдут, так как "невыгодны в первую очередь Офису президента, самому президенту, "Слуге народа".

Отметим, что 30 ноября депутат Роман Соха заявил о выходе из фракции "Слуга народа". Он отметил, что не хочет иметь отношения к "людям, которые не соответствуют тем принципам, которые мы декларировали, идя на выборы".

Ранее экс-глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что монобольшинство может принимать решения с помощью депутатских групп "За будущее" и "Доверие", однако и эта схема дает сбои. "Парламент способен принимать законы, иногда мы набираем больше 300. Если это правильный закон, за него голосуют все – и представители монобольшинства, и представители других политических сил, которые представлены в парламенте. Если это закон плохой, то за него нет голосов и в монобольшинстве", – объяснил он.