16:57, Сегодня

6 причин, почему войны России и Украины не будет По словам эксперта, Путин устроил "танец с саблями" на границе Украины

Президент России Владимир Путин запугивает Украину и Евросоюз своей армией, чтобы добиться от них уступок, однако вероятность открытого вторжения российских войск крайне мала.

Такое мнение высказал в эфире ток-шоу "Сегодня" на телеканале "Украина 24" российский политолог Дмитрий Орешкин.

"Владимир Путин достаточно ясно высказался - ему нравится, что его партнеры в Европе испытывают напряжение. Он считает, что это напряжение надо поддерживать максимально долго. Ему нравится, что на это напряжение и Запад, и Украина реагируют. По-разному - кто острее, кто рациональней. Это пропагандистская игра, потому что вооруженный конфликт конечно возможен, но с моей точки зрения вероятность крайне мала", - сказал Орешкин.

Читайте также: ВСУ получат преимущество над Россией: эксперт об оружии США для Украины

По словам эксперта, "издержки этого поступка будут несоразмеримы с ожидаемыми выгодами".

"Во-первых, Украине есть чем ответить, с линии фронта пойдут гробы, Путину это не нужно. Во-вторых, он останется в истории как человек, развязавший прямую военную агрессию между еще недавно братскими народами. Это наносит ущерб его собственному имиджу как собирателя "русского мира". Ему этого не очень бы хотелось. В-третьих, он никогда не нападает на сильных соперников. Он делает такие шаги только когда уверен, что победа будет за ним. А здесь это вопрос сложный. В-четвертых - санкции, международная реакция. В-пятых - он не делает того, чего от него ждут... Наконец, в-шестых, даже если он совершит победоносный поход, что он в результате получит кроме санкций, потерь, материальных и дипломатических издержек, дальнейшей интоксикации внешнего имиджа России?", - сказал он.

Как отметил Орешкин, Путин получит недружественную территорию, полную партизанских групп сопротивления:

"Получит огромную черную дыру, в которую надо закачивать чертову прорву денег, как сейчас закачивается в Донбасс. Он захватит кусок территории, который просто не сможет переварить".

Политолог отметил, что к угрозе российского вторжения следует готовиться, но бояться ее не следует

"Угрозу надо оценивать рационально, прагматично, сдержанно. Это "танец с саблями" на границе Украины с целью напугать Украину, напугать Европу и что-нибудь взамен выторговать", - добавил он.

Читайте также: Защитит ли НАТО Украину от России: мнение эксперта

Ранее эксперт-международник Руслан Осипенко в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что президент России Владимир Путин "готовится к последнему броску на Украину".

"Для Путина главное не экономика и не политика. Для него более важно, как он войдет в историю как руководитель огромной империи, сможет ли он объединить прежние территории, земли, отколовшиеся от империи государства. Поэтому рационально давать оценку его поведению нельзя. Если проанализировать его шаги и шаги государства Россия, которые она делает, она фактически последовательно готовится к последнему броску на Украину", - заявил эксперт.

В свою очередь экс-депутат Госдумы России Илья Пономарев считает, что президент РФ Владимир Путин сейчас не заинтересован в обострении ситуации на украинском направлении.