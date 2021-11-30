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Офис президента сам опускает рейтинг — Бацман о скандале с Бутусовым Алеся Бацман рассказала, о чем говорит уголовное дело против журналиста

Диалог президента Владимира Зеленского и журналиста Юрия Бутусова во время пресс-марафона опустил рейтинг власти, рассказала в программе "Время Голованова" на телеканале "Украина 24" журналистка Алеся Бацман.

"У меня уже нет советов для Офиса президента. Они самые умные и сами знают, как лучше и глубже опустить свой рейтинг, чем они и занимаются все это время. Это ярчайшая иллюстрация того, как президент сам, своими руками уничтожает свой рейтинг. Это невозможно себе представить... Чтобы после такого общения, после такого диалога, который президента довел до состояния ярости, и он абсолютно не контролировал себя, он пошел в обвинения по отношению к Юрию Бутусову, которые никаким образом не подтверждены. Это была полная неправда, но после этого Юрий Бутусов получает уголовное производство. Это чистейшее политическое давление", — сказала она.

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Бацман заявила, что дело против Бутусова — это борьба со свободой слова

"О чем это говорит? Какой сигнал, когда власть такое делает, они посылают обществу? Они говорят о том, что критиковать Владимира Зеленского нельзя, говорить ему неприятные вещи в лицо, или за глаза, или где-то в Фейсбуке нельзя, потому что он расстроится. А если он расстроится, то государственная машина, которую мы с вами содержим на налоги, будет заниматься не обеспечением нашей безопасности, а за наши с вами деньги будет искать - как нас с вами, своих граждан, уничтожить, дискредитировать, посадить в тюрьму, запугать. Даже не идет речь о том, что кому-то должно стать страшно. Я просто хорошо знаю историю, и никогда ни одна власть, которая начинала войну с журналистами, ее не выигрывала", — сказала она.

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Напомним, ГБР начало уголовное производство по факту публикации журналистом Юрием Бутусовым видео с выстрелами из гаубицы. Позже в ГБР уточнили, что уголовное производство начато не против Бутусова, а по указанному в его публикации факту. В частности, предметом расследования является установление обстоятельств, кто и при каких условиях допустил гражданское лицо к оружию.

27 ноября Бутусов опубликовал видео, по его словам, снятое "очень давно" на тренировках подразделений территориальной обороны одного из регионов Украины "в строгом соответствии с действующими конвенциями и запретами".

В тот же день президент Владимир Зеленский провел свой пресс-марафон для журналистов 30 изданий, во время которого у него случилась перепалка с Юрием Бутусовым из-за операции по "вагнеровцам".