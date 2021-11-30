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"Стало последней каплей": Бацман раскритиковала законопроект о медиа "Это уже невозможно ни оправдать, ни понять"

Законопроект о медиа в Украине является абсолютной "калькой" по инициативе президента России Владимира Путина с национальным интернетом в России. Об этом сказала в эфире программы "Время Голованова" на телеканале "Украина 24" телеведущая Алеся Бацман.

По ее словам, президенту Украины Владимиру Зеленскому и его команде мешает свобода слова.

"Вот это уже стало той последней каплей. Это уже невозможно ни оправдать, ни понять, потому что их путь по борьбе со свободой слова начался в самом начале. Но он был робкий. Они делали вид, что "это не мы, это вот тот представитель". Закон о дезинформации отбили. Законопроект о медиа отбили. Закон о медиа олигархов - это же про этот ландшафт, это же эта история, к сожалению", - сказала она.

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"О чем нам говорит законопроект о медиа? О том, что интернет, интернет-СМИ... И в принципе не только СМИ, потому что этот законопроект так интересно прописан, что у вас есть, например, ваша Facebook-страница, ваш личный YouTube-канал, Instagram - нечто такое просто в социальной сети, что является достаточно популярным. И вы там пишете какие-то личные впечатления. Если они не нравятся власти, то она может их закрывать, блокировать. И это ведь абсолютная "калька" по инициативе президента России Владимира Путина с национальным интернетом в России. А мы же знаем, к чему приводит эта дорога. Мы знаем, к чему привела эта дорога в России, Беларуси, как там живут люди, как там боятся просто написать любой комментарий в Facebook. Потому что за эти комментарии потом сажают в тюрьму, люди подвергаются пыткам. Я уже не говорю о свободных СМИ", - рассказала Бацман.

Напомним, чрезвычайный и полномочный посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс заявила, что для эффективного внедрения закона об олигархах Украине нужны несколько важных шагов - в частности, обеспечение свободы слова.

"Когда закон об олигархах прошел первое чтение, я написала в Twitter, что эффект направлен на преодоление непропорционального влияния контроля олигархов на разные аспекты жизни страны. Это действительно было важно, закон мог бы иметь такой эффект. Однако для этого нужно было сделать несколько важных шагов, один из которых, о чем я и написала в Twitter, - это создание независимых медиа. Украина до сих пор нуждается в достаточном количестве разнообразных независимых мнений, ведь в Украине есть монотрадиция, когда олигархи покупают телеканалы, на которых потом демонстрируют определенные точки зрения. И это отбрасывает Украину назад в прошлое", - отметила Симмонс.

Ранее телеведущий и политолог Дмитрий Спивак заявил, что президент Украины Владимир Зеленский проиграет войну против свободы слова в Украине.

Он высказал убежденность в том, что президент Украины Владимир Зеленский попытается "поставить на колени журналистское сообщество и тех акционеров средств массовой информации и телеканалов, которые не желают быть обслуживающим персоналом ребят с Банковой".

"Но я думаю, что многомиллионная зрительская аудитория, во-первых, и понимание общества, во-вторых, и позиция украинских граждан, в-третьих, не дадут возможность задушить свободу слова, Зеленскому в том числе. Я в сотый раз хотел бы обратиться к президенту: господин президент, вы вышли из свободных медиа, вы президентом стали благодаря свободным медиа и нам, гражданам Украины, было абсолютно все равно, кто является владельцем телеканала, который взрастил вас и сделал президентом. Почитайте историю современной Украины и запомните, что любая война, затеянная властью против свободы слова и журналистского сообщества, всегда заканчивается одинаково - тотальным поражением власти. Помните об этом", - подчеркнул Спивак.