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Каждое слово Зеленского опровергается — Бацман о пресс-марафоне президента Алеся Бацман рассказала, какие выводы можно сделать по словам Зеленского

Почти все заявления президента Владимира Зеленского на пресс-марафоне опровергли эксперты, сказала в программе "Время Голованова" на телеканале "Украина 24" журналистка Алеся Бацман.

"После первой лжи все остальные слова, которые ты слышишь, ты начинаешь оценивать с точки зрения той услышанной неправды. И ты уже начинаешь заранее сомневаться. А ложь умножается, умножается, одна порождает другую, маленькая большую, и в конце концов человек становится заложником своей лжи. Сейчас в этой ситуации оказывается президент Владимир Зеленский. Это ужасно, потому что на все, что он сказал на пресс-конференции, выходят эксперты, люди, которые в этом участвовали, и говорят: "Подождите, это же не так. Вот здесь не так, и вот здесь не так, и вот здесь". И каждое слово опровергается, по сути", — сказала она.

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Бацман рассказала, почему украинцы голосовали за Зеленского и что можно понять спустя 2,5 года его президентства.

"После этой пресс-конференции я говорила с одним из наших коллег, и он сказал: "Я считаю, что идеологически то электоральное ядро, которое есть у президента, оно такое идеологическое, и оно сейчас будет стремительно таять". Я как раз Зеленского не считаю идеологическим президентом, потому что он пришел по сути на лозунгах "за все хорошее, против всего плохого" и в первую очередь как антипод Порошенко. Это ведь было протестное голосование. Украинцам так надоел Порошенко со своим враньем и двуличностью, что они хотели кого угодно, но другого. Они поверили Зеленскому, но там не было идеологии в привычном понимании. А он мне отвечает, что не согласен, это было очень идеологическое голосование, у него есть идеология. Какая? Честный человек. Это тот Василий Голобородько, который был в "Слуге народа" (сериал — ред.), и ему поверили. Честный, хороший, светлый парень, который зарабатывал деньги своим трудом, который никогда не имел отношения к государственному бюджету, который понимает, что такое хорошо и что такое плохо. Он понимает, что даже если его друзья обманут, украдут или сделают что-то не так, он не будет смотреть, насколько они ему близки, а накажет их, уберет с должностей и покажет, что нет возле него "святых коров". Самое главное, что этот человек (Голобородько — ред.) не врет, он говорит правду, даже если это в ущерб его рейтингу. И ровно с того момента, как президент Владимир Зеленский сначала чуть-чуть сказал неправду, и это прошло, потом сказал больше — и это тоже прошло. Одна ситуация, вторая, третья. Пройдена длинная дорога в 2,5 года. Это уже половина пути. И мы уже можем говорить, получается этот путь или нет", — рассказала она.

Ранее экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что после пресс-конференции президента Украины Владимира Зеленского у общества осталось много вопросов.

"Что касается дела "вагнеровцев". Была измена или не было? Президент должен на это дать ответ... Дальше вопрос экономики, который волнует сегодня всех. Вопросы экономической безопасности, тарифной политики – мы сегодня заходим в очень непростой сезон. Я не хочу никого пугать, но, начиная с октября, мы понимаем, что эта зима для нас всех будет непростой. На это влияет множество факторов... Президент говорит, что 1 декабря в Украине произойдет переворот. И это говорится так, непроизвольно, во время пресс-конференции в ответ журналистам. Если у президента есть такая информация, то он должен выходить и говорить, что в настоящее время представители силовых ведомств проводят операцию, задержаны люди, готовившие государственный мятеж, государственную измену", — отметил Разумков.