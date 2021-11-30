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"Процесс продолжается": Ляшко рассказал, для чего перестановки в руководстве СБУ "Зеленский пытается превратить СБУ в ручной орган расправы"

Масштабные перестановки в руководстве СБУ планируются для выполнения политических заказов, использования спецслужбы в сведении политических счетов с оппонентами президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил в эфире программы "Время Голованова" на телеканале "Украина 24" лидер Радикальной партии Олег Ляшко.

"В соответствии с законом о СБУ задача СБУ – это защита национальных интересов, государственности и контрразведывательная деятельность. Владимир Зеленский пытается превратить СБУ в ручной орган расправы и политических репрессий. Многие честные офицеры, руководители СБУ отказываются выполнять эти команды. Поэтому их увольняют, на их места назначают тех, кто готов выполнять любые команды. И сейчас этот процесс продолжается", – рассказал Олег Ляшко.

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Напомним, президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении начальника Департамента контрразведки Службы безопасности Украины Александра Руснака.

Причины увольнения не названы.

Ранее политолог и телеведущий Дмитрий Спивак рассказал, почему Владимир Зеленский не хочет увольнять главу Офиса президента Андрея Ермака.

"Владимир Зеленский сейчас просто подтвердил, что страной руководит Ермак, и что Владимир Александрович ему просто помогает. Вы не найдете ни в одном законе Украины его полномочия на внешнюю политику, на общение с главами разведслужбы других государств, а об этом сейчас сказал Зеленский. Мол, телефон Ермака обрывают. То есть все разведки мира в нашей стране общаются с Ермаком? Не с главой разведки, контрразведки, спецслужбы, СБУ, СНБО, не с Владимиром Зеленским, а с главой Офиса президента? Так государство не существует, мы просто скатываемся на обочину международной политики - это, во-первых. И, во-вторых, глава государства - это гарант соблюдения Конституции. В Конституции нет прав и полномочий Ермака на осуществление ни специальных операций, ни внешнеполитических коммуникаций, ни решения вопроса с правительством, депутатами и парламентом. Но мы-то все понимаем, в каком кабинете сегодня принимаются решения, и кто сегодня самый влиятельный человек", — сказал Спивак.