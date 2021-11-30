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"Это очевидно": Ляшко рассказал, для чего нужна охрана Бутусову "Президент не может мстить журналистам за критику"

Журналисту Юрию Бутусову хотят предоставить охрану, чтобы следить за ним и выявить его источники информации. Такое мнение высказал в эфире программы "Время Голованова" на телеканале "Украина 24" лидер Радикальной партии Олег Ляшко.

"Это очевидно. Когда охрана все время за тобой ходит, он просто как журналист не сможет работать – проводить встречи, получать информацию от своих источников. Как бывший журналист, я могу тоже сказать, что имел и имею сейчас источники везде. И "золотое" правило журналиста – никогда не обнародовать свои источники. Более того, закон это позволяет", - сказал он.

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"Охрана Бутусова – это фактически слежка, а возбуждение уголовного дела против него – очевидно, что это месть. Это месть Владимира Зеленского, чтобы закрыть за правду, публичную позицию. Это идиотизм чистой воды... Президент не может мстить журналистам за критику. Президент должен держать марку, президентский формат. Президент должен быть президентом", - отметил Ляшко.

Напомним, внештатный советник Офиса президента Алексей Арестович утром 29 ноября в Facebook заявил, что Бутусова "уже спланировали" как журналиста Георгия Гонгадзе.

"Ни он, ни многочисленные сочувствующие не видят совершено очевидного - Бутусова заводят как сакральную жертву, уже спланировали его как очередного Гонгадзе. Такими темпами ему остается уже очень недолго - счет пошел на дни, максимум - недели. Его ликвидируют - те, кто его и накачивает. И это, по плану, станет сигналом к началу массовых беспорядков - с искренним возмущением граждан. И все это - на фоне концентрации российских войск на границе. Ясен сценарий?.. Идеальное поле игры для России. Внутренние протесты – политический кризис – атакуй на здоровье. Буду срочно просить предоставить Юрию Бутусову государственную охрану", — написал Арестович.

Отметим, что сообщение Арестовича появилось после публикации Бутусовым на своей странице в Facebook, как он из гаубицы "стреляет по российским оккупантам". Позже по факту появления данного видео Госбюро расследований начало криминальное производство, чтобы выяснить, кто позволил гражданскому лицу находиться около боевого орудия.

Юрий Бутусов, в свою очередь, обвинил Алексея Арестовича в угрозах ему.

"Во-первых, я сейчас после поста господина Арестовича увидел для себя угрозу и опасность. Угрозу убийства я воспринял серьезно, поскольку этому предшествовало позорное поведение президента Зеленского в общении со мной на пресс-конференции и предшествовало уголовное дело, которое открыло Государственное бюро расследований. Сейчас уже следующий шаг давления - это угрозы Арестовича", — подчеркнул журналист.

Напомним, 26 ноября состоялась большая пресс-конференция президента Владимира Зеленского. Во время общения со второй ротацией журналистов у Зеленского и Бутусова произошел эмоциональный диалог.