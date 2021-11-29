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Ляшко рассказал, как у Путина воспользовались пресс-конференцией Зеленского Пресс-конференцию внимательно смотрели как друзья Украины, так и враги, отметил политик

Пресс-конференцию президента Украины Владимира Зеленского внимательно изучали спецслужбы России, чтобы составить его психологический портрет для президента РФ Владимира Путина.

Такое мнение высказал в эфире программы "Время Голованова" на телеканале "Украина 24" лидер Радикальной партии Олег Ляшко.

"Пресс-конференцию Зеленского смотрели не только украинцы. Смотрели наши друзья и самое главное - наши враги. Все спецслужбы мира, умеющие работать, работающие - российская разведка, американская и все-все. Поверьте мне - внимательно смотрели и списывали психологический портрет президента Украины. Уже и у Путина, и у Байдена, и у Меркель, и у всех, кому надо, на столе лежит этот портрет, потому что когда лидеры других государств ведут переговоры, они же их готовят к этому. Это у нас думают – можно пойти на переговоры, шапками закидать и обо всем договоришься. Так не бывает. К переговорам нужно серьезно готовиться. В том числе спецслужбы работают над психологическим портретом лидеров государств", - отметил политик.

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Лидер Радикальной партии предположил, что тот "психологический портрет, который положили на стол и Путину, и Байдену, и всем остальным, очень неутешителен для Украины и для будущих переговоров".

"Когда Зеленский просится на переговоры с Путиным, боюсь, что после этой пресс-конференции ему нужно притормозить, потому что Путин его щелкает, как орешки с того психологического портрета. И эти переговоры завершатся, не начавшись. На переговоры с врагом надо идти сильным - с сильных позиций, с сильным внутренним стержнем. Если Зеленского выводят вопросы журналистов, о каких переговорах с Путиным может идти речь? Это заранее проигрышные переговоры. Лучше бы он не выходил на эту пресс-конференцию - это мой главный вывод", - считает Ляшко.

Ранее экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что после пресс-конференции президента Украины Владимира Зеленского у общества осталось много вопросов.

"Что касается дела "вагнеровцев". Была измена или не было? Президент должен на это дать ответ... Дальше вопрос экономики, который волнует сегодня всех. Вопросы экономической безопасности, тарифной политики – мы сегодня заходим в очень непростой сезон. Я не хочу никого пугать, но, начиная с октября, мы понимаем, что эта зима для нас всех будет непростой. На это влияет множество факторов... Президент говорит, что 1 декабря в Украине произойдет переворот. И это говорится так, непроизвольно, во время пресс-конференции в ответ журналистам. Если у президента есть такая информация, то он должен выходить и говорить, что в настоящее время представители силовых ведомств проводят операцию, задержаны люди, готовившие государственный мятеж, государственную измену", - отметил Разумков.

В свою очередь, российский экономист Андрей Илларионов заявил в эфире телеканала "Украина 24", что Владимир Зеленский должен был отменить пресс-конференцию, если до нее узнал о "госперевороте".