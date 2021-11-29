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"Мы живем в хаосе": конференция Зеленского напоминала телепередачу, сказал Степанов Пресс-марафон Зеленского прокомментировал Степанов, отметив, что люди не могут полагаться на слова президента

Президент не должен формулировать информацию, опираясь на "мне говорили". Об этом заявил в программе "Дежурный по стране" на телеканале "Украина 24" бывший глава Минздрава Максим Степанов.

"Мы должны констатировать, что за два с половиной года в стране создан полный управленческий хаос. Мы живем в сплошном хаосе. При всем уважении к президенту, к институту президента, и я уважаю президента, но он мне иногда напоминает (на пресс-марафоне 26 ноября - ред.) передачу "Скандалы, интриги, расследования" ("Программа максимум" - российская телепередача, выходившая на НТВ с 2005 года по 2012 год - ред.). К большому сожалению, это отражается, в том числе и на работе наших разведчиков, если мы говорим о "вагнеровцах", обо всей операции о задержании "вагнеровцев", — сказал Степанов.

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Экс-министр также подчеркнул, что в Украине относительно угрозы со стороны РФ мнения между СНБО и Минобороны разделились.

"Мы уже дошли до того, что мы не можем спокойно на 100% верить в то, что говорит президент. Если президент сказал, что у нас нет российской угрозы, или есть российская угроза, то мы должны в это верить. У него министр обороны говорит, что может быть российская угроза, секретарь СНБО говорит, что не может быть российского вторжения. Я, например, понимаю, что на восьмом году войны мы должны быть готовы всегда независимо от того, как перемещаются войска Российской Федерации", — сказал он.

Он также отметил, что украинцы хотят жить в безопасности, и президент должен четко подавать информацию, опираясь на факты.

"Мы хотим чувствовать себя в полной безопасности... Это все порождает вот именно такое поведение и то, что касается этого управленческого хаоса, полного хаоса. Ну не может президент государства рассказывать - "мне говорили". Он имеет доступ ко всей информации, которая есть в стране, ко всей. Он не может говорить – "мне говорили", — сказал Степанов.

Что касается российской агрессии, ранее политолог Сергей Таран заявил, что Украина должна быть полностью готова к новому вторжению российских вооруженных сил. Он считает, что Кремлю невыгодно экономически совершать новые военные действия в отношении Украины. Однако, по мнению политолога, экономической выгоды войны с Украиной для России не было в течение последних 8 лет, тем не менее, она эту агрессию проводит.

"Уже 8 лет Путин ведет войну, которая экономически ему точно не выгодна. Но он ее ведет. Поэтому рассуждения о том, что экономически ему не выгодно сейчас расширять агрессию, не работает, потому что, если бы он думал об экономике и о своих гражданах, то он давно бы вывел войска из Донбасса, снял бы санкции, и развивал бы свою экономику",- сказал Таран.

В свою очередь, российский военный эксперт Павел Фельгенгауэр считает, что вероятность нападения РФ на Украину высока. По словам эксперта, наибольшая опасность грозит Украине со середины января.

"Зимняя кампания, когда замерзнет грязь и можно будет обходить по флангам украинские вооруженные силы, — это где-то вторая половина января, начало февраля. Это как в 2015 году, когда во второй половине января начался сначала Донецкий аэропорт, потом Дебальцево, и в феврале закончилось. Если даже ничего не случится в этот зимний период, начнется летний период. С каждым месяцем вероятность конфликта нарастает, это просто факт", — сказал он.