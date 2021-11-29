22:38, Вчера

Бутусов зашел слишком далеко: эксперт о резонансном видео Как только ты стреляешь, автоматически перестаешь быть журналистом, отметил политтехнолог Борис Тизенгаузен

Журналист Юрий Бутусов, опубликовав видео, как он стреляет из гаубицы, дал повод пропаганде России для громких обвинений в адрес Украины.

Об этом рассказал в эфире программы "Дежурные по стране" на телеканале "Украина 24" политтехнолог Борис Тизенгаузен.

"Любой этический кодекс журналиста говорит о следующем - как только ты берешь в руки оружие, как только ты стреляешь, неважно из какого калибра, ты автоматически перестаешь быть журналистом. Ты становишься военнобязанным, добровольцем, кем угодно, но не журналистом. Я обратил внимание, что Юрий Бутусов при всем моем к нему хорошем отношении не сказал, где, боевым или не боевым, был сделан этот выстрел. Он понимает, что наверное где-то зашел слишком далеко", - заявил Тизенгаузен.

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Эксперт задался вопросом, какова была цель этой демонстрации - "показать, что наша армия боеспособна, или показать, что любой человек может прибыть в зону боевых действий и выстрелить из этой гаубицы?"

"Когда министры иностранных дел стран НАТО собираются в срочном порядке по поводу того, что Россия концентрирует свои войска у наших границ, Юрий Бутусов стреляет из гаубицы", - подчеркнул он.

Политтехнолог рассказал, как в российском информационном поле происходит обсуждение этого факта:

"Они обвиняют нас в нарушении перемирия - "а у них журналист прибывает в зону боевых действий и стреляет из гаубицы". Куда он стреляет? В ваши дома, не в ваши? До сих пор ответа нет. Вот так российская пропаганда подает эту картинку. Понятно, что для Российской Федерации и провокации не нужно. Но имеем ли мы право так себя вести, когда наши партнеры, в том числе из Евросоюза, из США, размышляют о том, чтобы дать нам дополнительную военную помощь? Вот в чем вопрос".

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Напомним, 26 ноября пресс-конференции президента Владимира Зеленского у него произошла перепалка с журналистом Юрием Бутусовым.

Зеленский назвал Бутусова человеком, который работал на олигарха Игоря Коломойского, а также обвинил его в смертях украинских военных из-за публикации о применении беспилотника на Донбассе.

На следующий день ГБР начало уголовное производство по факту публикации журналистом Юрием Бутусовым видео с выстрелами из гаубицы. Предметом расследования является установление обстоятельств, кто и при каких условиях допустил гражданское лицо к оружию.