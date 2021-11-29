Бутусов зашел слишком далеко: эксперт о резонансном видео

Как только ты стреляешь, автоматически перестаешь быть журналистом, отметил политтехнолог Борис Тизенгаузен

Бутусов зашел слишком далеко: эксперт о резонансном видео

Журналист Юрий Бутусов, опубликовав видео, как он стреляет из гаубицы, дал повод пропаганде России для громких обвинений в адрес Украины.

Об этом рассказал в эфире программы "Дежурные по стране" на телеканале "Украина 24" политтехнолог Борис Тизенгаузен.

"Любой этический кодекс журналиста говорит о следующем - как только ты берешь в руки оружие, как только ты стреляешь, неважно из какого калибра, ты автоматически перестаешь быть журналистом. Ты становишься военнобязанным, добровольцем, кем угодно, но не журналистом. Я обратил внимание, что Юрий Бутусов при всем моем к нему хорошем отношении не сказал, где, боевым или не боевым, был сделан этот выстрел. Он понимает, что наверное где-то зашел слишком далеко", - заявил Тизенгаузен.

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Эксперт задался вопросом, какова была цель этой демонстрации - "показать, что наша армия боеспособна, или показать, что любой человек может прибыть в зону боевых действий и выстрелить из этой гаубицы?"

"Когда министры иностранных дел стран НАТО собираются в срочном порядке по поводу того, что Россия концентрирует свои войска у наших границ, Юрий Бутусов стреляет из гаубицы", - подчеркнул он.

Политтехнолог рассказал, как в российском информационном поле происходит обсуждение этого факта:

"Они обвиняют нас в нарушении перемирия - "а у них журналист прибывает в зону боевых действий и стреляет из гаубицы". Куда он стреляет? В ваши дома, не в ваши? До сих пор ответа нет. Вот так российская пропаганда подает эту картинку. Понятно, что для Российской Федерации и провокации не нужно. Но имеем ли мы право так себя вести, когда наши партнеры, в том числе из Евросоюза, из США, размышляют о том, чтобы дать нам дополнительную военную помощь? Вот в чем вопрос".

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Напомним, 26 ноября пресс-конференции президента Владимира Зеленского у него произошла перепалка с журналистом Юрием Бутусовым.

Зеленский назвал Бутусова человеком, который работал на олигарха Игоря Коломойского, а также обвинил его в смертях украинских военных из-за публикации о применении беспилотника на Донбассе.

На следующий день ГБР начало уголовное производство по факту публикации журналистом Юрием Бутусовым видео с выстрелами из гаубицы. Предметом расследования является установление обстоятельств, кто и при каких условиях допустил гражданское лицо к оружию.

Источник Украина 24 Теги Юрий Бутусов Борис Тизенгаузен