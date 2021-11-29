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Слова Арестовича насчет покушения на Бутусова нужно воспринимать серьезно – Степанов Если Бутусову угрожает опасность, правоохранители должны начать расследование, считает экс-министр

Правоохранительные органы должны были отреагировать на заявление внештатного советника Офиса президента Алексея Арестовича, который в Facebook заявил, что журналисту Юрию Бутусову угрожает опасность. Об этом сообщил в программе "Дежурные по стране" на телеканале "Украина 24" бывший министр здравоохранения Максим Степанов.

"Сегодня мы видим это сообщение в Facebook господина Арестовича. Мы можем говорить все что угодно (относительно того - ред.), кто он. Но он тот человек, который очень часто официально объявляет позицию Офиса президента и позицию президента, приходит на телевидение и официально ее объявляет. И он предупреждает о деле (возможное покушение на убийство - ред.) убийства человека, гражданина Украины, журналиста. Более того, он же там (в посте в Facebook - ред.) сказал, что, мол, на днях, максимум недель (когда может состояться покушение на Бутусова - ред.), и в этом случае ГБР или другой правоохранительный орган, над которым президент Украины имеет ручное управление, никаким образом не реагирует на эти слова. То есть, это же было утром, ну, весь день прошел. Никаких (заявлений от правоохранителей - ред.) мы не слышали, что там кто-то отреагировал. Поэтому все это выглядит, к большому сожалению, как мелкая какая-то месть", — отметил Степанов.

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Напомним, Алексей Арестович утром 29 ноября в Facebook заявил, что Бутусова "уже спланировали" как журналиста Георгия Гонгадзе.

"Ни он, ни многочисленные сочувствующие не видят совершено очевидного - Бутусова заводят как сакральную жертву, уже спланировали его как очередного Гонгадзе. Такими темпами ему остается уже очень недолго - счет пошел на дни, максимум - недели. Его ликвидируют - те, кто его и накачивает. И это, по плану, станет сигналом к началу массовых беспорядков - с искренним возмущением граждан. И все это - на фоне концентрации российских войск на границе. Ясен сценарий?..Идеальное поле игры для России. Внутренние протесты – политический кризис – атакуй на здоровье.Буду срочно просить предоставить Юрию Бутусову государственную охрану", — написал Бутусов.

Отметим, что сообщение Арестовича появилось после публикации Бутусовым на своей странице в Facebook, как он из гаубицы "стреляет по российским оккупантам". Позже по факту появления данного видео Госбюро расследований начало криминальное производство, чтобы выяснить, кто позволил гражданскому лицу находиться около боевого орудия.

Юрий Бутусов, в свою очередь, обвинил Алексея Арестовича в угрозах ему.

"Во-первых, я сейчас после поста господина Арестовича увидел для себя угрозу и опасность. Угрозу убийства я воспринял серьезно, поскольку этому предшествовало позорное поведение президента Зеленского в общении со мной на пресс-конференции и предшествовало уголовное дело, которое открыло Государственное бюро расследований. Сейчас уже следующий шаг давления - это угрозы Арестовича", — подчеркнул журналист.

Напомним, 26 ноября достоялась большая пресс-конференция президента Владимира Зеленского. Во время общения со второй ротацией журналистов у Зеленского и Бутусова произошел эмоциональный диалог.