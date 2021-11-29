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Бутусов провоцировал на грубость - политолог о пресс-конференции Зеленского Журналист пытался "вызвать на себя гнев всей государственной машины", считает эксперт

Журналист Юрий Бутусов на пресс-конференции президента Владимира Зеленского открыто провоцировал главу государства на конфликт.

Такое мнение в эфире программы "Дежурные по стране" на телеканале "Украина 24" высказал политолог Сергей Быков.

"Судя по выступлению господина Бутусова на мероприятии для журналистов, он открыто провоцировал Владимира Зеленского на грубость, хотя Владимир Зеленский все таки сдержал себя, насколько он это мог. В то же время, он себя проявил, что он человек живой, как мы все. И при этом господин Бутусов знал, какие будут последствия публикации этого видео, и делал это, по моему скромному мнению человека, который занимается политконсалтингом и коммуникацией, специально для того, чтобы вызвать на себя гнев всей государственной машины. И он добился успехов в этом", - считает политолог.

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Напомним, 26 ноября пресс-конференции президента Владимира Зеленского у него произошла перепалка с журналистом Юрием Бутусовым.

Зеленский назвал Бутусова человеком, который работал на олигарха Игоря Коломойского, а также обвинил его в смертях украинских военных из-за публикации о применении беспилотника на Донбассе.

На следующий день ГБР начало уголовное производство по факту публикации журналистом Юрием Бутусовым видео с выстрелами из гаубицы. Предметом расследования является установление обстоятельств, кто и при каких условиях допустил гражданское лицо к оружию.

В свою очередь, внештатный советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Бутусова могут убить, поэтому он будет просить предоставить журналисту государственную охрану.

Юрий Бутусов в эфире телеканала "Украина 24" назвал слова Алексея Арестовича открытой угрозой своей жизни и пообещал обратиться в правоохранительные органы.