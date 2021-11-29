21:29, Вчера

Путин только и ждет: Смешко считает, что ситуация с Бутусовым может расшатать страну Экс-глава СБУ прокомментировал скандал с Бутусовым и напомнил, что Арестович - советник вне штата

Журналист Юрий Бутусов должен был быть осмотрительней, когда публиковал видео со стрельбой из орудия. Кроме того, внештатный советник главы Офиса президента не может доносить официальную позицию власти об этом по своему статусу. Об этом в программе "Дежурные по стране" на телеканале "Украина 24" заявил бывший глава Службы безопасности Украины Игорь Смешко.

Смешко отметил, что Бутусов также должен был быть сдержанней, когда вступил в диалог с президентом Владимиром Зеленского на пресс-марафоне 26 ноября. Экс-глава СБУ подчеркнул, что революционная смена власти сейчас только создаст благоприятные условия для России, желающей захватить Украину.

"Юрий Бутусов безусловно озабочен, он был на передовой, у него сердце болит, но с другой стороны, он разговаривал с президентом. Извините, идет война. Сейчас можно "майданом" сменить президента? Так потом сразу Путин зайдет сюда!... Безусловно, Юрий Бутусов должен был думать, что стоит враг на границе, и каждую картинку он (враг – ред.) использует для провокации, для того, чтобы подготовить народ России, что агрессивные украинцы, мол, хотят наступать. Это надо было учитывать", — отметил Смешко.

Читайте также: Скандал с Бутусовым: Шкиряк объяснил, в чем ошибка власти

Кроме того, Игорь Смешко отметил, что внештатный советник главы Офиса президента Алексей Арестович не может официально доносить позицию украинской власти. Речь идет о комментарии Арестовича в соцсети о том, что из Бутусова хотят в Украине сделать "сакральную жертву".

"Вы где-то видели среди цивилизованных стран мира, чтобы был внештатный советник? Это же очевидно, он не допущен к государственной тайне, у него нет формы допуска, он не может реально владеть информацией… Это же используется информационной пропагандой против нас не только у агрессора, но и у наших друзей. Среди наших друзей есть две линии. Одна линия, которая поддерживает пророссийскую ориентацию, другая - проукраинскую. Это надо, чтобы государство просчитало все эти вещи. Мы бешеные деньги выбрасываем на борьбу с фейками. Где эти деньги, которые осваиваются СНБО и Минкультуры для того, чтобы во время войны фильтровать информацию, и предоставлять возможность озвучивать от имени Офиса президента информацию людьми, которые не имеют на это реальных полномочий, опыта работы в сфере информационных войн?",-сказал Смешко.

Как известно, 27 ноября Юрий Бутусов опубликовал пост в Facebook, где он якобы стреляет по российским оккупантам. Уже на следующие день пресс-служба ГБР написала, что предметом расследования является выяснение обстоятельств, кто и при каких обстоятельствах допустил гражданское лицо к оружию. 29 ноября внештатный советник главы Офиса президента Алексей Арестович опубликовал в соцсети сообщение, в котором заявил, что Бутусову теперь нужна охрана. Концепция сообщения Арестовича состояла в том, что на Бутусова могут совершить нападение с целью усугубления негатива общества к Офису президента.

Юрий Бутусов уже после публикации этого поста обвинил Алексея Арестовича в угрозах ему.

"Во-первых, я сейчас после поста господина Арестовича увидел для себя угрозу и опасность. Угрозу убийства я воспринял серьезно, поскольку этому предшествовало позорное поведение президента Зеленского в общении со мной на пресс-конференции и предшествовало уголовное дело, которое открыло Государственное бюро расследований. Сейчас уже следующий шаг давления - это угрозы Арестовича", — подчеркнул журналист.

Напомним, 26 ноября достоялась большая пресс-конференция президента Владимира Зеленского. Во время общения со второй ротацией журналистов у Зеленского и Бутусова произошел эмоциональный диалог.