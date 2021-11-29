Армия России у границ: военный эксперт объяснил, есть ли угроза

Олег Жданов рассказал, могут ли Украину атаковать со всех сторон

Армия России у границ: военный эксперт объяснил, есть ли угроза

Страны Запада, распространяя информацию об угрозе нападения России на Украину, действуют на упреждение, чтобы сделать такой сценарий невозможным.

Такое мнение в эфире ток-шоу "Сегодня" на телеканале "Украина 24" высказал военный эксперт Олег Жданов.

"Эту информационную кампанию начали средства массовой информации в Соединенных Штатах Америки. Я бы сослался на слова господина Блинкена, главы Госдепа США, который сказал, что мы работаем на упреждение. Так вот, эта информационная кампания может быть начата и осуществляться для того, чтобы сделать невозможным со стороны Российской Федерации формирование ударной группировки и вторжения на территорию Украины", - сказал он.

Читайте также: Будут гибнуть россияне, это удар по Путину – экс-разведчик о возможной войне с РФ

Жданов также прокомментировал слова самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко о том, что ему неизвестно о планах России по нападению на Украину.

"Думаю, что Лукашенко прав в том смысле, что нет российских войск на территории Беларуси. Без его разрешения российские войска на территорию Беларуси не зайдут. В этом он прав. Поэтому то, что нам нам говорили, что будет наступление со всех сторон, на сегодняшний день не может быть осуществлено физически", - считает эксперт.

Напомним, 31 октября The Washington Post опубликовал информацию о том, что Россия накапливает войска у границ Украины после завершения учений "Запад-2021". Сообщалось, что якобы после маневров 41-я общевойсковая армия не вернулась на место дислокации в Новосибирск, а объединилась с другими военными подразделениями на границе с Украиной.

Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов в интервью изданию Military Times заявил, что Россия сосредоточила более 92 тысяч военнослужащих у границ Украины и готовится к нападению в конце января или начале февраля 2022 года.

По его словам, такая атака, вероятно, будет включать авиаудары, артиллерийские и бронетанковые атаки, за которыми последуют воздушно-десантные атаки на Востоке страны, десантные атаки в Одессе и Мариуполе Донецкой области и меньшее вторжение через соседнюю Беларусь.

Ранее эксперт-международник Руслан Осипенко в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что президент России Владимир Путин "готовится к последнему броску на Украину".

Источник Украина 24 Теги Россия Олег Жданов