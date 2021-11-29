20:55, Вчера

Армия России у границ: военный эксперт объяснил, есть ли угроза Олег Жданов рассказал, могут ли Украину атаковать со всех сторон

Страны Запада, распространяя информацию об угрозе нападения России на Украину, действуют на упреждение, чтобы сделать такой сценарий невозможным.

Такое мнение в эфире ток-шоу "Сегодня" на телеканале "Украина 24" высказал военный эксперт Олег Жданов.

"Эту информационную кампанию начали средства массовой информации в Соединенных Штатах Америки. Я бы сослался на слова господина Блинкена, главы Госдепа США, который сказал, что мы работаем на упреждение. Так вот, эта информационная кампания может быть начата и осуществляться для того, чтобы сделать невозможным со стороны Российской Федерации формирование ударной группировки и вторжения на территорию Украины", - сказал он.

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Жданов также прокомментировал слова самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко о том, что ему неизвестно о планах России по нападению на Украину.

"Думаю, что Лукашенко прав в том смысле, что нет российских войск на территории Беларуси. Без его разрешения российские войска на территорию Беларуси не зайдут. В этом он прав. Поэтому то, что нам нам говорили, что будет наступление со всех сторон, на сегодняшний день не может быть осуществлено физически", - считает эксперт.

Напомним, 31 октября The Washington Post опубликовал информацию о том, что Россия накапливает войска у границ Украины после завершения учений "Запад-2021". Сообщалось, что якобы после маневров 41-я общевойсковая армия не вернулась на место дислокации в Новосибирск, а объединилась с другими военными подразделениями на границе с Украиной.

Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов в интервью изданию Military Times заявил, что Россия сосредоточила более 92 тысяч военнослужащих у границ Украины и готовится к нападению в конце января или начале февраля 2022 года.

По его словам, такая атака, вероятно, будет включать авиаудары, артиллерийские и бронетанковые атаки, за которыми последуют воздушно-десантные атаки на Востоке страны, десантные атаки в Одессе и Мариуполе Донецкой области и меньшее вторжение через соседнюю Беларусь.

Ранее эксперт-международник Руслан Осипенко в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что президент России Владимир Путин "готовится к последнему броску на Украину".