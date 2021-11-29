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Бутусов обвинил Арестовича в угрозах Журналист будет требовать возбудить уголовное дело из-за угроз Арестовича

Журналист Юрий Бутусов обвинил в угрозах внештатного советника руководителя Офиса президента Алексея Арестовича.

Об этом Бутусов заявил в эфире программы "Дежурные по стране" на телеканале "Украина 24", комментируя слова Арестовича о том, что жизни журналиста грозит опасность.

"Во-первых, я сейчас после поста господина Арестовича увидел для себя угрозу и опасность. Угрозу убийства я воспринял серьезно, поскольку этому предшествовало позорное поведение президента Зеленского в общении со мной на пресс-конференции и предшествовало уголовное дело, которое открыло Государственное бюро расследований. Сейчас уже следующий шаг давления - это угрозы Арестовича", - подчеркнул журналист.

По словам Бутусова, пост Арестовича в соцсетях наполнен оскорблениями против него.

"И все это, подчеркиваю, говорит должностное лицо, советник Офиса президента Украины. Это должностное лицо после большого количества оскорблений в мой адрес говорит в утвердительной форме, что меня убьют в течение недели. Время пошло", - заявил он.

Как подчеркнул журналист, он видит угрозу именно от украинской власти - "от президента Зеленского, от подчиненных ему силовиков, совершающих незаконные действия, которые всеми силами хотят сделать невозможным мое журналистское расследование в отношении российской агентуры в Офисе президента, которая предает и проваливает спецоперации украинской разведки".

"И конечно, я буду требовать от правоохранительных органов возбуждения дела, чтобы господин Арестович был вызван на допрос и подробно рассказал, откуда у него такая информация, кто ему сообщил, что меня будут убивать, какие у него для этого основания. Он должен официально это объяснить", - сказал он.

Также Бутусов прокомментировал слова Арестовича о том, что из него сделают "второго Гонгадзе":