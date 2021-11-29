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Скандал с Бутусовым: Шкиряк объяснил, в чем ошибка власти "Это совершенно очевидный юридически-правовой нигилизм, абсурд"

Дело Государственного бюро расследований против журналиста Юрия Бутусова прокомментировал в эфире ток-шоу "Сегодня" на телеканале "Украина 24" экс-советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк.

"Безусловно, - это очередное алогичное действие власти, целью которой является способ запугивания неудобного, оппозиционного журналиста, который задает конкретные вопросы. Это попытка давления на СМИ и на конкретных журналистов. Это совершенно очевидный юридически-правовой нигилизм, абсурд, когда мы говорим о ГБР, которое должно расследовать дело в отношении человека, не имеющего отношения ни к каким государственным должностям", - сказал Шкиряк.

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Он также рассказал, в чем абсурдность уголовного производства против журналиста:

"Можно долго спорить, нужно ли было публиковать старое видео. Но, безусловно, целью Юрия Бутусова была мотивация. И когда кто-то говорит о статье, которая предусматривает провоцирование и ведение агрессивной войны... один конкретный вопрос: против кого? Там раздаются слова: по оккупантам. Мы на своей земле, мы защищаемся от агрессивной войны, которую развязал против нас Путин. А дело открывают не против Путина, убившего 14 тысяч украинцев, а против Бутусова".

Шкиряк считает, что в то время, когда существует возможность реального вторжения российских войск в Украину, власти нужно объединить все общество, а не раскалывать его.

"Безусловно, я солидарен с Юрием Бутусовым и считаю действия власти недопустимыми. В этой ситуации власть должна четко разобраться с собой, какова окончательная цель. Сегодня время, когда страна в условиях угрозы со стороны РФ должна объединиться, а не заниматься глупостью, которой занимается сейчас ОП", - подчеркнул он.

Напомним, ГБР начало уголовное производство по факту публикации журналистом Юрием Бутусовым видео с выстрелами из гаубицы. Позже в ГБР уточнили, что уголовное производство начато не против Бутусова, а по указанному в его публикации факту. В частности, предметом расследования является установление обстоятельств, кто и при каких условиях допустил гражданское лицо к оружию.

27 ноября Бутусов опубликовал видео, по его словам, снятое "очень давно" на тренировках подразделений территориальной обороны одного из регионов Украины "в строгом соответствии с действующими конвенциями и запретами".