18:45, Сегодня

Последствия для экономики будут еще год — нардеп о скандальном заявлении Зеленского Кира Рудик рассказала, на какие вопросы должен дать ответы президент

О последствиях пресс-конференции президента Владимира Зеленского рассказала в программе ток-шоу "Сегодня" на телеканале "Украина 24" народный депутат из фракции "Голос" Кира Рудик.

"С пятницы и до сегодня я отвечаю на звонки наших международных партнеров, инвесторов в Украину, которые очень серьезно воспринимают заявление президента о возможном перевороте и которые точно пересматривают свои планы инвестировать в Украину. Нигде в мире нет такого, что президент сказал — он просто сказал, чтобы выполнить свои внутриполитические задачи. То, что сказал президент в пятницу о возможности переворота, мы как страна будем экономически выгребать еще как минимум год. Это касается и IT-компаний, и больших инвесторов", — заявила нардеп.

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Рудик объяснила, что Зеленский должен сказать в своем обращении к Верховной Раде, которое состоится 1 декабря.

"Что должен сказать президент — это прежде всего объяснить свое заявление в пятницу и успокоить людей, которые хотят привести в Украину деньги, или которые приводят, но не знают, чего ожидать. Не может верховный главнокомандующий без каких-либо последствий делать такие заявления, ни в одной стране мира! Это губительно для украинской экономики. Также мы ожидаем услышать ответы на основные вопросы, которых не услышали в пятницу. Вероятность этого маленькая, но все же. Это вопрос, какие планы по отражению возможной агрессии со стороны России. Второе — какая ситуация по делу "вагнеровцев" и почему у президента было много противоречивых свидетельств. Третье — как президент планирует бороться с четырьмя вызовами, которые сейчас стоят перед Украиной — ковид, энергокризис, военная ситуация и экономический кризис, в который мы на всех парах несемся. Я думаю, мы не услышим ответов, будет "за все хорошее и против всего плохого", не будет никакого плана, а будет озвучено что-то очередное "Большое..." — возможно, национальный авиаперевозчик, против которого протестует оппозиция, или какой-то другой проект, начинающийся со слова "Большое", — сказала она.

Напомним, президент Владимир Зеленский на пресс-конференции 26 ноября заявил, что получил информацию о возможной подготовке государственного переворота в Украине. По его словам, Россия якобы "вовлекает" в подготовку переворота бизнесмена Рината Ахметова, а сам переворот якобы планируется на 1-2 декабря. По заявлению Зеленского, к этому "будет привлечен миллиард долларов".

Бизнесмен Ринат Ахметов опроверг обвинения президента.

"Информация, обнародованная Владимиром Зеленским о том, что меня якобы втягивают в какой-то государственный переворот, — сплошная ложь. Меня возмущает распространение этой лжи, независимо от того, какими мотивами руководствуется президент. Моя позиция была и будет однозначна - независимая демократическая и целостная Украина с Крымом и моим родным Донбассом. Мои действия это подтверждают", — подчеркнул Ахметов.