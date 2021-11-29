18:26, Сегодня

Провокаторов надо приводить в чувство: Ехануров о подготовке конференции Зеленского Пресс-конференцию Зеленского надо было продумать заранее, чтобы не допустить во время нее эмоций, считает Ехануров

Монобольшинство должно тщательно готовиться к пресс-конференциям президента Владимира Зеленского, чтобы они не были эмоциональными, а были информативными. Об этом сообщил в ток-шоу "Сегодня" на телеканале "Украина 24" экс-премьер-министр, экс-министр обороны Юрий Ехануров.

Бывший премьер подчеркнул, что провокации и раньше были, поэтому к ним следует готовиться предварительно.

"К возможным провокациям надо хорошо готовиться, чтобы быстро эти провокации предотвращать. Я говорю о монобольшинстве, которое должно подготовиться к тому, чтобы не допустить срыв выступающего, чтобы он не перешел на эмоции, чтобы не начались непонятные какие-то обвинения, тем более один на один. Провокаторов достаточно в Верховной Раде, это всегда было, это не какая-то новость сегодня. Провокаторы были всегда, и поэтому надо быстро их парламентскими методами закрывать. Одного человека привести в чувство не проблема", — сказал Ехануров.

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Бывший глава украинского правительства отметил, что сложная ситуация сегодня не только в Украине, но и во всем мире. Задача власти научиться этим хаосом управлять.

"Очень не хотелось, чтобы это превратилось в эмоцию, очень хотелось услышать спокойную стратегическую мысль. Сегодня хаос во всем мире, и вопрос в том, какая страна раньше структурирует этот хаос и начнет им как-то управлять. Хотя бы какими-то элементами. Ну и самое главное - это профессиональные чиновники, исполнители политической воли президента и парламента", — сказал экс-чиновник.

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Ранее народный депутат из фракции "Батькивщина" Алексей Кучеренко заявил, что пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского оставила очень удручающее впечатление.

"У меня удручающие впечатления от всего диалога. Президент должен вести свою линию... Здесь я вижу то, что крайне нервный человек, действительно начинается эта дискуссия. Я вижу, как нервничает пресс-секретарь Никифоров, который может "выдернуть" президента из этой дискуссии, потому что понимает, что она ему ничего не прибавит", - сказал он.

Впечатлением о дискуссии с главой государства поделилась также и журналистка и телеведущая Наталья Влащенко.

"Я не первый год в политической журналистике, но я такого высокого "градуса" не помню ни на одной пресс-конференции. Что касается наших коллег журналистов, то мне кажется, что это неправильно, когда президент говорит, что такие-то каналы - это не про свободу слова, а представители Офиса президента говорят, что это пропагандистские каналы. Сам факт таких публичных высказываний - это давление на свободу слова, и поэтому, мне кажется, что с этим нужно быть очень осторожным", — сказала Влащенко.