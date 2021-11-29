18:01, Сегодня

Эрдоган сделал неожиданное предложение Зеленскому и Путину: что он задумал Дипломат объяснил, почему Турция заинтересовалась украинским вопросом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, предлагая Украине и России посредничество в переговорах, надеется решить ряд проблем своей страны.

Об этом рассказал в эфире ток-шоу "Сегодня" на телеканале "Украина 24" дипломат Руслан Осипенко.

"Гениальный ход Эрдогана, я считаю, потому что фактически он будет решать многие вопросы Турции, которые сейчас на повестке дня стоят, именно через украинский вопрос. Прежде всего, это курды, которые в Сирии являются практически прямыми противниками Турции, и они находятся "под зонтиком" России. Россия и Турция стоят на грани военного конфликта из-за пограничной полосы возле турецкой границы. Это первый вопрос. Второй вопрос - Эрдоган позиционирует себя как лидер в пантюркском мире. На подъеме сейчас тенденция создания пантюркского мира, а он заканчивается в Китае - Синьцзян-Уйгурский округ, а также захватывает Центральную Азию России", – рассказал он.

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Третий вопрос, по словам эксперта, состоит в том, что Эрдоган позиционирует себя как лидер высокотехнологичного государства, продавая "Байракторы" всем партнерским странам.

"Следующий вопрос – поднимая пантюркизм и свою роль в исламском мире, он посылает сигнал Соединенным Штатам, что он качественно на другом уровне, с ним по-другому нужно разговаривать. Было заявление, что мы выйдем из НАТО, если НАТО не будет прислушиваться к нам, к нашим интересам", - объяснил дипломат.

По его словам, США пытаются сдерживать амбиции Эрдогана как одного из мировых лидеров.

"Поэтому, войдя в украинский вопрос, он сразу получает прямой доступ к переговорам с президентом США, президентом России, и он решает массу своих вопросов. Украина – это площадка, повод, где можно решать свои вопросы. Но Турция – это наш стратегический партнер на этом этапе, потому что она неоднократно отмечала нашу целостность, суверенность и неприкосновенность границ. Поэтому пусть будут посредниками", - отметил Осипенко.

Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган предложил свою помощь в организации переговоров между Россией и Украиной. Как сообщает издание Hurriyet, Эрдоган рассказал журналистам, что уже общался с Владимиром Путиным и обсуждал вопрос мира на Востоке Украины.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский рассказал на пресс-конференции 26 ноября, что обратился к Эрдогану насчет содействия в освобождении украинских граждан, незаконно удерживаемых на временно оккупированных территориях и в России.

"У нас есть полностью верифицированный список (удерживаемых лиц. – ред.). Он передан Турции. Недавно я разговаривал с президентом Эрдоганом, у которого была встреча с президентом Российской Федерации. И на уровне контактных групп списки были переданы российской стороне", – сказал Зеленский.