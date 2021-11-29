17:41, Сегодня

Власть должна подтвердить курс Украины: дипломат объяснил провал конференции Зеленского Украинцы хотят получить ответы на скандальные вопросы, сказал дипломат

Украинская власть должна дать гражданам ответы на острые вопросы, чтобы снять негативный фон, который накопился в обществе. Об этом в ток-шоу "Сегодня" на телеканале "Украина 24" заявил дипломат Руслан Осипенко, комментируя пресс-конференцию президента Владимира Зеленского.

"В идеальном варианте фактически надо было снять фон, на котором будет происходить доклад. Потому что фон негативный. Мы видим, что общество не получило ответов на предыдущие вопросы по "Вагнергейту", "Pandora Papers"("Бумаги Пандоры", новое офшорное досье - ред.), по другим вопросам. И даже если будет идеально подготовлен доклад, и он будет даже касаться интересов каждого рядового украинца, он все равно будет восприниматься негативно, потому что общество предварительно не получило ответов. Это закрытые двери, президент их просто закрыл и сказал - я президент, я не отвечаю, потому что вы нападаете на институт президентства. А общество все равно ждет ответов", — сказал дипломат.

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Он отметил, что никакая позитивная информация от Зеленского сейчас оптимистично восприниматься украинцами не будет.

"И даже если сейчас президент скажет, что у нас увеличился ВВП, что есть прогресс по каким-то вопросам, рядовой человек, который будет сидеть и слушать эти доклады, она скажет - а до этого, что было? Надо было дать ответы, хоть промежуточные, сказать, что сейчас мы можем ответить на этот вопрос, а потом мы дадим вам ответ на другие вопросы....Доклад должен быть стратегическим и тактическим. Стратегически он (президент - ред.) должен показать, куда движется Украина, продолжает ли она двигаться в Евросоюз и будет демократической, рыночной и т.д. Это главный тезис. Потому что появились подозрения у многих людей, которые видят переформатирование Украины, которая может изменить курс с европейского на пророссийский. Это и преследование журналистов, и другие вещи, которые здесь возникли. Они поставили в ступор людей, и они сейчас задают себе вопрос - а куда мы переформатируемся, не помогаем ли мы своими руками россиянам, которые с нами воюют, вернуться в это пространство? Поэтому президенту надо показать стратегический курс и показать тактические шаги", — сказал Осипенко.

Он также подчеркнул, что негативный фон нужно снимать сейчас, иначе есть риск получить в итоге новую эмоциональную и негативную пресс-конференцию главы державы.

"Нужно достучаться до рядового гражданина, и когда будет и стратегическое направление показано, и тактические шаги, тогда это будет нейтральное выступление, которое снимет предыдущие вопросы. Если тот (негативный - ред.) фон останется, выступление будет эмоциональным, и мы получим еще одну негативную пресс-конференцию", — сказал он.

Напомним, президент Владимир Зеленский на пресс-конференции заявил, что политические оппоненты боятся его возможного второго президентского срока.

"Они ничего собой не представляют, кроме того, как мой отец говорит, как "ляпать языком". Вот и все. И они ждут, что на это люди будут вестись. Люди сказали, когда меня выбрали. Их не выберут. И даже если я не пойду на второй срок. Они так боятся... Гордон (журналист Дмитрий Гордон - ред.) аж из штанов выпрыгивает - "не должен идти, не должен, не должен!" Господи, Боже мой, это ли самое главное? Я не вижу, как дети мои растут, вот это "я должен". "Должен" только им. Позорище", — отметил глава государства.