17:28, Сегодня

Обращение Зеленского: нардеп назвал главные вопросы для президента Олег Синютка рассказал, о чем Владимир Зеленский должен рассказать Раде

Главные вопросы, на которые президенту Владимиру Зеленскому нужно обратить внимание в своем ежегодном обращении, назвал в программе ток-шоу "Сегодня" на телеканале "Украина 24" нардеп Олег Синютка.

"Мне кажется, перечень вопросов, которые остаются актуальными, будут в течение последнего года. Первый вопрос — это вопрос безопасности. Второй — вопрос энергетической безопасности. Третий — вопрос бедности людей и обнищания, которое сегодня происходит в государстве. Четвертый вопрос — приоритеты развития для нашей страны. Я убежден, что президент должен дать и ответы на те вопросы, которые сегодня поставлены и на них еще нет ответа — это вопрос государственной измены в деле "вагнеровцев" и вопрос отмывания грязных денег, где было международное обвинение украинского лидера и до сих пор общество не получило на это ответа", — сказал он.

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Синютка отметил, что президент должен также ответить на вопросы, которые в первую очередь интересуют граждан.

"Я убежден, что кроме стратегических вопросов, он обязан дать ответы на те вопросы, которые интересуют общество. Я не уверен, что президент будет еще раз пояснять ту неправду, которую он говорил насчет тарифов, насчет достижения уровня жизни людей. Я думаю, мы должны услышать от гаранта ответы на вопросы о стратегии развития нашей страны и объяснения тех неудач, которые произошли с нашим государством. Если он ответит, все будет хорошо. Если мы снова увидим обиженного человека, как на недавней пресс-конференции, то это будет большая пощечина для всех украинцев", — сказал он.

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Напомним, в среду 1 декабря Верховная Рада заслушает ежегодное обращение президента о внутреннем и внешнем положении Украины. В письме Владимира Зеленского к главе Верховной Рады Руслану Стефанчуку содержится предложение заслушать на пленарном заседании парламента обращение президента о внутреннем и внешнем положении страны.