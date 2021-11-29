15:52, Сегодня

"Слуги народа" недовольны: нардеп указал на проблему с госбюджетом-2022 Принятие Госбюджета-2022 будет более проблемным, чем год назад, считает Ярослав Железняк

Голосование за проект Госбюджета-2022 в Верховной Раде будет сопровождаться политическими баталиями, поскольку внутри фракции "Слуга народа" много недовольных.

Об этом в эфире "Ток-шоу №1" на телеканале "Украина 24" заявил глава парламентской фракции "Голос", нардеп Ярослав Железняк.

На вопрос, будет ли министр финансов Сергей Марченко обсуждать бюджет с представителями разных фракций Рады, Железняк ответил:

"Он не приходит в другие фракции. Я сегодня общался с несколькими представителями "Слуги народа", и они задают достаточно резонный вопрос - а какое может быть обсуждение на фракции бюджета, если этот бюджет в глаза никто не видел и это даже комитет еще не подготовил? Выглядит так, что они проголосуют за идею проголосовать бюджет".

Читайте также: Голосование в Раде за госбюджет-2022: три фракции сказали твердое "нет"

По его мнению, с принятием госбюджета не будет такой же ситуации, как в прошлом году:

"Думаю, что будет огромная проблема с принятием закона №5600 (об изменениях в Налоговый кодекс - ред.). Это достаточно резонансный законопроект, но к его проблемам добавляется то, что он вступит в силу буквально за неделю до того, как начнется новый год. Это неправильно, мы все обещали прогнозируемость налоговой политики. Второй вопрос – многие мажоритарщики среди "Слуги народа" недовольны, там есть проблема с так называемым "соцэкономом". И поэтому я думаю, что там будут достаточно ожесточенные политические баталии во время голосования за бюджет".

Напомним, 29 ноября в Киеве состоится заседание фракции "Слуга народа", на котором народные депутаты планируют обсудить приоритетные вопросы работы Верховной Рады на текущей неделе.

Как сообщает пресс-служба "Слуги народа", нардепы будут обсуждать основные положения Госбюджета-2022 с министром финансов Сергеем Марченко.

Также они обсудят законопроект №5600 о повышении некоторых акцизов и сборов; №6297 о выделении из госбюджета 3 млрд грн на поддержку бизнеса в период карантина; №6298 – о выделении дополнительных средств на местные дороги; другие важные вопросы повестки дня парламента.

Ранее о положительных и отрицательных сторонах бюджета на 2022 год высказался политический эксперт Виктор Прошкин.