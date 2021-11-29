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Политолог о "Вагнергейте": тема будет и дальше сажать рейтинги власти "Можно надеяться на то, что журналистам-расследователям даст какие-то комментарии ОП"

Депутаты Верховной Рады должны проголосовать за создание новой Временной следственной комиссии (ВСК) по делу срыва спецоперации по "вагнеровцам". Такое мнение озвучил в эфире программы "Сегодня Утро" на телеканале "Украина 24" политолог Игорь Рейтерович.

По его мнению, нынешняя ВСК показала свою неэффективность. Потому что представители комиссии заявили, что не смогли вызвать на допрос ключевых свидетелей операции.

"Лучшим выходом из этой ситуации, пожалуй, было бы создание новой ВСК по этой теме, но большинство и руководство в ней принадлежало представителям оппозиции. Это нормальная и демократическая практика. Я не очень понимаю, почему "Слуга народа" от этого категорически отказывается и говорит, что у них монобольшинство и поэтому будет большинство в комиссии. Есть множество примеров других стран, в которых оппозиции было меньше, чем у нас, но они получали руководящие должности", - говорит он.

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Рейтерович также отмечает, что Офис президента вряд ли выйдет на связь с журналистами-расследователями Bellingcat, но дело по срыву спецоперации украинское общество забудет еще не скоро.

"Можно надеяться на то, что журналистам-расследователям даст какие-то комментарии ОП, но судя по риторике, которая оттуда звучит, я думаю, что они и дальше будут игнорировать это. Но тема будет и дальше жить в информативном пространстве и будет сажать дальше их рейтинги", - считает политолог.

Напомним, 15 ноября глава следственной комиссии Марьяна Безуглая представила предварительный отчет о попытке задержания наемников ЧВК Вагнера летом 2020 года.

Представители комиссии, в частности установили, что санкционированной спецоперации по принудительной посадке турецкого самолета с «вагнеровцами» в Украине не было, но было специальное разведывательное мероприятие, в рамках постоянной работы непосредственно Главного управления разведки.

Отметим, ранее Bellingcat и Insider опубликовали первую часть расследования спецоперации по задержанию "вагнеровцев". Хронология и контекст событий, описанных в этом расследовании, были составлены на основе десятков интервью с участниками спецоперации, в частности, с российскими наемниками и бывшими сотрудниками украинской разведки, участвовавшими в различных аспектах спецоперации.

Также, по информации расследователей, глава Офиса президента Андрей Ермак предложил отложить на неделю запланированную на 25 июля 2020 года спецоперацию по задержанию боевиков ППК "Вагнера"

Экс-руководитель Главного управления разведки Василий Бурба заявил в эфире телеканала "Украина 24", что одной из причин срыва спецоперации по "вагнеровцам" мог быть "крот" в украинской власти.

"Провал спецоперации - это только цепочка провалов, которые происходят за последнее время. Людей увольняют, у людей забирают документы прикрытия. В командиров групп в июле стреляют в Киеве. То есть это цепь, и должно бы следствие за год ответить - есть у нас "крот", или нет?" – подчеркнул он.