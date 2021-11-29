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К Зеленскому возникли новые вопросы по "вагнергейту" — Грозев Глава отдела расследований Bellingcat прокомментировал расследование по спецоперации с "вагнеровцами"

Пресс-марафон президента Владимира Зеленского не ответил на все вопросы о "вагнергейте", заявил в программе "Реальная политика с Евгением Киселевым" на телеканале "Украина 24" руководитель отдела расследований издания Bellingcat Христо Грозев.

"Мы смогли установить, что это была хорошо спланированная операция с каким-то политическим риском. Она была одобрена, в этом мы смогли удостовериться и на основе разговоров и интервью с участниками, так и на основе документов. И поскольку она была одобрена, она считалась на каком-то этапе государством своей. Поэтому дальше уже вопросы, это авантюра или нет, нужно закрыть. До момента одобрения и сигнала, что можно ехать, можно было считать ее плохой. А дальше... Если она была плохая, нужно было заранее ее остановить. Поэтому, честно говоря, не хочу пускаться в оценочный анализ, но та пресс-конференция открыла больше вопросов, чем ответов, и я надеюсь, что мы сможем получить ответы в ближайшее время. Мы будем и дальше обращаться к Офису президента, чтобы получить эти ответы", — сказал он.

Грозев добавил, что он надеется, что фильм по "вагнергейту" выйдет через 6 месяцев.

Напомним, на пресс-конференции президента Украины Владимира Зеленского телеведущий Савик Шустер задал вопрос насчет срыва спецоперации по задержанию наемников ЧВК "Вагнер".

"Мне нравится, что вы говорите "якобы". То есть в принципе утверждаете, но говорите "якобы", значит, предполагаете. Поскольку я сказал, что сегодня будет очень откровенный разговор, я буду без предположений отвечать на ваши якобы вопросы. Начнем с того, что вы должны понимать мое отношение к господину Бурбе. Я очень прямой и открытый человек, и разговаривал с этим человеком тоже открыто и прямо. Ранее я сказал, что это не наша работа, мы втянуты в операцию другого государства. Это был мой официальный ответ", - сказал президент.

Ранее экс-руководитель Главного управления разведки Василий Бурба заявил, что одной из причин срыва спецоперации по "вагнеровцам" мог быть "крот" в украинской власти.

"Провал спецоперации - это только цепочка провалов, которые происходят за последнее время. Людей увольняют, у людей забирают документы прикрытия. В командиров групп в июле стреляют в Киеве. То есть это цепь, и должно бы следствие за год ответить - есть у нас "крот", или нет?" – подчеркнул он.