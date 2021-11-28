23:04, Вчера

Экс-министр о "Вагнергейте": в окружении Зеленского есть агент России Владимир Омелян рассказал, какой факт раскрыл для общества скандал с "вагнеровцами"

"Вагнергейт" выявил наличие российского агента в окружении президента Украины, заявил в программе "Высокое напряжение" на телеканале "Украина 24" экс-глава Министерства инфраструктуры Владимир Омелян.

"Что произошло с "вагнеровцами", с моей точки зрения? Общество поняло, что в окружении президента работают российские агенты. Это стал публично признанный факт. И дай Бог, чтобы президент был просто слепым исполнителем воли российского агента, а не был им сам. Президент в пятницу вспоминал, что неприятно, когда тебе в лицо и в спину кричат "предатель". Он на это реагирует, он понимает, о чем речь. Вот не дай бог очередная атака россиян. И если российский агент — президент Украины, или тот же Ермак? Он дает указание украинским войскам отойти до Днепра, или до Львова, чтобы не было жертв, и Украину оккупируют", — сказал он.

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Омелян назвал факты, по которым президенту Владимиру Зеленскому и главе Офиса президента Андрею Ермаку грозит уголовная ответственность.

"Так же и с делом "вагнеровцев". Потому что мы слышали очень много, Ермак заявлял, что это детективная история, выдуманная от начала до конца, ни один факт не отвечает действительности, все придумано. Оказалось, операция была, она была спланирована, президент в пятницу подтверждает, что он был в курсе этой операции, просто не знал некоторых деталей, и пытается обвинить Бурбу. И есть еще очень важный момент. На самом деле именно ситуация с "вагнеровцами" — это очень четкий уголовный кейс против президента в будущем и против Ермака. Есть четкий факт государственной измены, причинения ущерба национальной безопасности, со стороны Ермака есть факт превышения полномочий и нарушения доступа к государственной тайне. Это абсолютно четкие статьи уголовного кодекса, которые предусматривают наказание 5-10 лет. И это уже реальность, которая наступит после лишения должностей", — сказал он.

Напомним, что на пресс-конференции президента Украины Владимира Зеленского телеведущий Савик Шустер задал вопрос насчет срыва спецоперации по задержанию наемников ЧВК "Вагнер".

"Мне нравится, что вы говорите "якобы". То есть в принципе утверждаете, но говорите "якобы", значит, предполагаете. Поскольку я сказал, что сегодня будет очень откровенный разговор, я буду без предположений отвечать на ваши якобы вопросы. Начнем с того, что вы должны понимать мое отношение к господину Бурбе. Я очень прямой и открытый человек, и разговаривал с этим человеком тоже открыто и прямо. Ранее я сказал, что это не наша работа, мы втянуты в операцию другого государства. Это был мой официальный ответ", — сказал президент.

Ранее экс-руководитель Главного управления разведки Василий Бурба заявил, что одной из причин срыва спецоперации по "вагнеровцам" мог быть "крот" в украинской власти.

"Провал спецоперации - это только цепочка провалов, которые происходят за последнее время. Людей увольняют, у людей забирают документы прикрытия. В командиров групп в июле стреляют в Киеве. То есть это цепь, и должно бы следствие за год ответить - есть у нас "крот", или нет?" – подчеркнул он.