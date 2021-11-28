Бутусов назвал главную ошибку Зеленского по "вагнергейту"
Дело по "вагнеровцам" писалось 15 месяцев, заявил в эфире программы "Украина с Тиграном Мартиросяном" на телеканале "Украина 24" журналист Юрий Бутусов.
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Дело по "вагнеровцам" писалось 15 месяцев, заявил в эфире программы "Украина с Тиграном Мартиросяном" на телеканале "Украина 24" журналист Юрий Бутусов.
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