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"Подрывает доверие": Буймистер рассказала о реакции власти на "Вагнергейт" "Сегодня мы услышали, как президент страны оправдывает своих близких друзей"

Если говорить о части спецоперации относительно "вагнеровцев", то это откровенная, абсолютно известная, прописанная в учебниках КГБ технология - запускать в публичное пространство совершенно разные версии, противоречащие друг другу. Об этом сказала в эфире программы "Высокое напряжение" на телеканале "Украина 24" народный депутат Людмила Буймистер.

"От президента мы слышим одно, от главы Офиса президента мы слышали совсем другую версию, от ВСК мы официально на бумаге в отчете увидели, что была такая спецоперация и что ее действительно делала украинская разведка. Поэтому такое запускание в публичное пространство многих версий – оно понятно ожидаемое. Но что это лично будет делать первое лицо государства... Это в первую очередь подрывает сегодня доверие к Украине... это подрывает доверие наших международных партнеров", - сказала она.

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По ее словам, на фоне пресс-конференции президента Украины Владимира Зеленского в мире упали котировки акций украинских компаний, торгующихся на международных фондовых рынках. Народный депутат отметила, что это именно та реакция, которую не мог не предусматривать глава государства, когда делал те или иные заявления.

"Сегодня мы услышали только одно – как президент страны оправдывает своих близких друзей из своего окружения, которых он не хочет никуда отпускать от себя, и ищет, на кого сбрасывать ответственность". Пока это не подтвердят правоохранительные органы, пока не будет проведено всестороннее расследование и пока не ответят украинскому обществу под присягой, как именно проходила эта спецоперация и почему она сорвалась... мы правды в этом кейсе не узнаем", - сказала она.

Напомним, что на пресс-конференции президента Украины Владимира Зеленского телеведущий Савик Шустер задал вопрос насчет срыва спецоперации по задержанию наемников ЧВК "Вагнер".

"Мне нравится, что вы говорите "якобы". То есть в принципе утверждаете, но говорите "якобы", значит, предполагаете. Поскольку я сказал, что сегодня будет очень откровенный разговор, я буду без предположений отвечать на ваши якобы вопросы. Начнем с того, что вы должны понимать мое отношение к господину Бурбе. Я очень прямой и открытый человек, и разговаривал с этим человеком тоже открыто и прямо. Ранее я сказал, что это не наша работа, мы втянуты в операцию другого государства. Это был мой официальный ответ", - сказал президент.

Ранее экс-руководитель Главного управления разведки Василий Бурба заявил, что одной из причин срыва спецоперации по "вагнеровцам" мог быть "крот" в украинской власти.

"Провал спецоперации - это только цепочка провалов, которые происходят за последнее время. Людей увольняют, у людей забирают документы прикрытия. В командиров групп в июле стреляют в Киеве. То есть это цепь, и должно бы следствие за год ответить - есть у нас "крот", или нет?" – подчеркнул он.