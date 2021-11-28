20:22, Сегодня

Комаровский объяснил, что нужно "отрезать" на нашумевшем фото Авакова "Я туда был приглашен для диспансеризации и больше ни для чего"

На резонансном фото, на котором изображены экс-глава МВД Арсен Аваков, врач Евгений Комаровский, журналисты Савик Шустер и Дмитрий Гордон, вооруженные средневековыми рыцарскими мечами, "явно политическая сила", сказал в эфире программы "ХАРД с Влащенко" на телеканале "Украина 24" доктор Евгений Комаровский.

"По-видимому, тот человек, который затеял какую-то жесткую политическую силу... Ну, видно, что на этом фото явно политическая сила - причем доктора не "отрезали" только потому, что часть тела доктора перекрыла Авакова... Я туда был приглашен для диспансеризации и больше ни для чего. Понятное, что Гордон первый схватил булаву. Я хотел скальпель - мне дали меч. Я мечтал сделать обрезание, но мне видите, что дали - то и есть... Хотел сказать, что там половина обрезанных, но нужно было посмотреть, кто еще не обрезан, и дорезать... Я же только хотел начать диспансеризацию, но не удалось", - сказал он.

Читайте также: "Комаровский перечислил главные проблемы украинского здравоохранения"

"Что главное. Любая партия должна начинаться с улыбки, с шутки - не с того, что мы будем пугать, обещать гром и молнию на всех наших врагов, забрать все ваши деньги, национализировать, выгнать из страны, сказать: "Кто с нами не согласен - валите отсюда". Главное в любой партии - как в рыцарском кодексе, - если мы создаем партию, то давайте правила игры под эту партию придумаем. Тут есть, смотрите. У Комаровского 13 книг написано. Книги Шустера написаны. Гордон там тоже - самый знаменитый писатель. Люди, которые умеют писать правила, тут есть. Нужно собраться, подумать... Арсен Борисович - мастер фейсбучного жанра, я считаю... Мы бы могли обсудить светлое будущее. Главное - светлое", - рассказал Комаровский.

По его словам, все люди на фото собрались, чтобы отметить день рождения:

"Создается вообще впечатление, что единственная цель - людям встретиться, сфотографироваться, пойти на экскурсию в средневековый замок - это мысли о партии, Офис президента, кого нужно... До чего мы дожили?.. Люди собрались, чтобы отметить день рождения классного человека, которого в этот день должен был поздравить президент - который именно благодаря ему и стал президентом".

Напомним, бывший глава МВД Арсен Аваков опубликовал в Facebook фотографию, на которой он запечатлен в компании доктора Евгения Комаровского, телеведущего Савика Шустера, продюсера шоу "Свобода слова" на телеканале "Украина 24" Павла Елизарова, журналиста Дмитрия Гордона и экс-премьера Владимира Гройсмана. В руках они держали средневековое оружие.

Экс-глава МВД подписал снимок: "Да, это именно то, о чем вы подумали".

При этом журналист Дмитрий Гордон заявил, что это резонансное фото было сделано в Литве на дне рождения Савика Шустера. По его словам, в кадр не поместился политик Николай Катеринчук, "есть еще более расширенные фотографии, где стоит еще человек 5-6", в частности журналистка Алеся Бацман.

"На самом деле, я удивился, когда на наших глазах не было сайта, ни одного издания, телеканала в Украине, ни одного лидера и не лидера мнений, кто бы не перепостил эту фотографию и всячески ее обсуждал. Это оппозиция Зеленскому, собрались в поход на Зеленского - что только не писали. А на самом деле, как всегда, все не так", - сказал он.