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Зеленский должен был отложить пресс-конференцию — Илларионов рассказал почему Экс-советник Путина рассказал, что не так с заявлением Зеленского о перевороте

Президент Украины Владимир Зеленский должен был отменить пресс-конференцию, если до нее узнал о "госперевороте" — об этом заявил в эфире программы "Украина с Тиграном Мартиросяном" на телеканале "Украина 24" российский экономист, экс-советник президента РФ Владимира Путина Андрей Илларионов.

"Обязанность президента — в любой ситуации жестко следовать Конституции страны. Ни в коей мере не нарушать ее и всеми силами ее защищать. Если появилась угроза государственного переворота, необходимо немедленно, до всяких пресс-конференций... Если за пять минут до пресс-конференции появилась такая информация, тогда пресс-конференция переносится, откладывается, и президент занимается тем, что принимает решения по недопущению государственного переворота. Это несопоставимо важнее", — сказал он.

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Илларионов подчеркнул, что отсутствие действий власти является поводом сомневаться в правдивости ее заявлений.

"Работа президента заключается не только в том, чтобы говорить с журналистами о том, что кто-то планирует госпереворот — надо предпринимать соответствующие действия. Если эти действия не совершены и не сделано никакого шага за прошедшие уже почти полтора суток, никакой информации не поступило, то у любого наблюдателя возникают сомнения в обоснованности этого заявления", — сказал он.

Напомним, президент Владимир Зеленский на пресс-конференции 26 ноября заявил, что получил информацию о возможной подготовке государственного переворота в Украине. По его словам, Россия якобы "вовлекает" в подготовку переворота бизнесмена Рината Ахметова, а сам переворот якобы планируется на 1-2 декабря. По заявлению Зеленского, к этому "будет привлечен миллиард долларов".

Бизнесмен Ринат Ахметов опроверг обвинения президента.

"Информация, обнародованная Владимиром Зеленским о том, что меня якобы втягивают в какой-то государственный переворот, — сплошная ложь. Меня возмущает распространение этой лжи, независимо от того, какими мотивами руководствуется президент. Моя позиция была и будет однозначна - независимая демократическая и целостная Украина с Крымом и моим родным Донбассом. Мои действия это подтверждают", — подчеркнул Ахметов.