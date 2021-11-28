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Скандал с "вагнеровцами": Илларионов сказал, что не так в словах Зеленского "Какая из этих 4-х версий является правильной?"

То, что рассказал на пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский по делу "вагнеровцев", - это четвертая версия, которую рассказывают он и сотрудники Офиса президента. Об этом в эфире программы "Украина с Тиграном Мартиросяном" на телеканале "Украина 24" поведал российский экономист, экс-советник президента РФ Владимира Путина Андрей Илларионов.

"У меня вопрос: какая из этих 4-х версий является правильной? Также Владимир Зеленский рассказал о том, что это "плохая" операция - начальник ГУРа подсунул ему какую-то провокационную операцию, с помощью которой планировалось подорвать отношения между ним и президентом Эрдоганом (президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - прим. ред.), Украиной и Турцией, Украиной и США и т.д. Ну, т.е. это преступление. Т.е. начальник ГУРа предлагал президенту Украины совершить преступление. И президент тут же обнаружил, что это преступление... Возникает вопрос: какие действия президент Украины совершил, чтобы предотвратить осуществление такой операции, которая подрывает отношения... Он ничего этого не сделал... Как выясняется, он одобрил эту операцию", - рассказал Илларионов.

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По его мнению, руководитель Офиса президента Андрей Ермак полностью поддержал операцию по "вагнеровцам":

"Его (экс-руководителя Главного управления разведки Минобороны Василия Бурбу) отправили к руководителю Офиса, который по поручению президента - он же не остановил эту операцию - предложил отложить операцию. Т.е. по поручению президента Украины руководитель Офиса президента полностью поддержал операцию по разрыву отношений между Украиной и Турцией, Украиной и США - и просто предложил это сделать не сейчас, а чуть попозже. Иными словами, президент Украины сказал: "Я понял, что это преступная операция, направленная на разрыв отношений с нашими соседними союзниками, и я поддерживаю эту операцию, но с помощью своего руководителя Офиса предлагаю провести ее в другое время". Т.е. это... публичное признание о поддержке операции-преступления".

Также Андрей Илларионов прокомментировал саму операцию по "вагнеровцам":

"Я - не специалист по спецоперациям, ничего сказать не могу... Но вот за эти 1,5 года, в течение которых это обсуждается, я вижу, что с одной стороны рассказывается одна история - ее рассказывают и Юрий Бутусов, и Дмитрий Гордон, и Янина Соколова - и сейчас генерал Бурба... У них одна и та же история. Там нет никаких отличий. А оппоненты рассказывают 4 версии - причем она постоянно меняется...".

Напомним, что на пресс-конференции президента Украины Владимира Зеленского телеведущий Савик Шустер задал вопрос насчет срыва спецоперации по задержанию наемников ЧВК "Вагнер".

"Мне нравится, что вы говорите "якобы". То есть в принципе утверждаете, но говорите "якобы", значит, предполагаете. Поскольку я сказал, что сегодня будет очень откровенный разговор, я буду без предположений отвечать на ваши якобы вопросы. Начнем с того, что вы должны понимать мое отношение к господину Бурбе. Я очень прямой и открытый человек, и разговаривал с этим человеком тоже открыто и прямо. Ранее я сказал, что это не наша работа, мы втянуты в операцию другого государства. Это был мой официальный ответ", - сказал президент.

Ранее экс-руководитель Главного управления разведки Василий Бурба заявил, что одной из причин срыва спецоперации по "вагнеровцам" мог быть "крот" в украинской власти.

"Провал спецоперации - это только цепочка провалов, которые происходят за последнее время. Людей увольняют, у людей забирают документы прикрытия. В командиров групп в июле стреляют в Киеве. То есть это цепь, и должно бы следствие за год ответить - есть у нас крот, или нет?" – подчеркнул он.